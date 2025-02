Uomini e Donne anticipazioni shock: Mario Cusitore è stato beccato fuori dallo studio di Uomini e Donne proprio con lei.

I fan di Uomini e Donne sono in trepidante attesa, stanno aspettando infatti con ansia la messa in onda delle prossime puntate. Stando agli spoiler che sono circolati velocemente in rete nelle ultime ore, Mario sarebbe stato invitato in modo elegante dalla padrona di casa ad abbandonare la trasmissione.

Dopo circa un anno e mezzo di permanenza al trono over, dunque, l’ex corteggiatore di Ida Platano avrebbe abbandonato per sempre il suo percorso nello studio di Canale 5. Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip ha lanciato delle indiscrezioni a prova di bomba. I rumors sono circolati velocemente in rete ed è divampata la polemica. Sembrerebbe, infatti, che Mario sia stato beccato baciarsi fuori dal programma con un ex volto di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, anticipazioni choc: chi ha baciato (fuori) Mario Cusitore

Si tratta dell’ex tronista Nicole Santinelli. In seguito alla segnalazione, stando alle informazioni che hanno fatto trapelare le talpe al momento della registrazione, sarebbe scoppiata una forte discussione in studio. Le riprese sono avvenute il 12 febbraio scorso e, stando ai rumors, Gianni Sperti si sarebbe scagliato duramente contro Mario, il quale già nel corso della passata edizione, aveva messo in atto un comportamento irrispettoso nei confronti della redazione.

Per tale ragione, si vocifera che Maria De Filippi lo abbia invitato a lasciare lo show. Al momento, però, si tratta di indiscrezioni, non è chiaro infatti se Mario abbia abbandonato lo studio di sua sponte o se effettivamente sia stato messo alla porta dalla padrona di casa, stanca di assistere all’ennesima segnalazione sul suo conto. Proprio per questo l’attenzione nei riguardi dei protagonisti del trono over è altissima, in molti vogliono conoscere le sorti del destino di Mario nella trasmissione.

In tantissimi stanno cercando poi in rete informazioni sull’ex tronista Santinelli che è stata oggetto della segnalazione arrivata su Mario Cusitore. Al momento, non sono arrivate smentite da parte dei diretti interessati, ma nulla esclude che possano farlo tra un po’. Nel corso delle prossime puntate l’attenzione sarà rivolta anche alle vicende sentimentali della nuova tronista Chiara e di Gianmarco.

Spazio anche alla narrazione delle questioni di cuore degli altri protagonisti del trono over, tra cui Gemma Galgani. Insomma, le anticipazioni dei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne sono a prova di bomba. Non resta dunque che attendere la messa in onda delle puntate per scoprire come siano andate precisamente le cose e se davvero Mario lascerà per sempre il programma.