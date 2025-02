Barbara D’Urso, dove vive la conduttrice e cosa fa oggi dopo l’addio alla tv. Tutte le indiscrezioni sull’ex volto di Pomeriggio 5.

Lontana dalla tv da più di un anno, Barbara D’Urso oggi è impegnata su diversi fronti, e a quanto pare la quotidianità del piccolo schermo non le manca affatto. Dopo aver militato a Mediaset per diversi anni, conducendo in alcuni periodi anche tre programmi contemporaneamente, Berlusconi l’ha sostituita a Pomeriggio 5, prima della scadenza del suo contratto, con Myrta Merlino. Una decisione che la conduttrice ha accusato anche se ha scelto di fare un passo indietro in modo dignitoso e senza polemiche.

A parte qualche apparizione occasionale, Barbara si è allontanata dal piccolo schermo e a quanto pare per il momento non è interessata a tornare davanti alla telecamere. Secondo alcuni rumors avrebbe ricevuto diverse offerte di lavoro sia dalla Rai, ma anche da La7 e Nove, ma non ha ancora detto si a nessuno. Ma cosa fa oggi l’amata conduttrice? Quali sono i suoi progetti futuri? Appena dimessa da Pomeriggio 5 ha scelto di viaggiare: ha trascorso prima alcuni mesi a Londra e poi a Parigi.

Si è poi dedicata alle nipotine, sui social è infatti apparsa più volte con la nuora e le bambine. Carmelita è molto attiva sul suo profilo Instagram, piattaforma su cui condivide molto della quotidianità professionale e privata. Ha un vasto seguito di fan che non mancano di farle sentire il loro affetto e che la invitano a tornare al più presto in tv. Da qualche mese la conduttrice è in tournée con la commedia Taxi a due piazze diretta da Chiara Noschese, spettacolo in cui recita a fianco di Franco Oppini.

Barbara D’Urso oggi divisa tra teatro e podcast

Oltre al teatro che la impegna quotidianamente, Barbara D’Urso guida di Amiche Mie, podcast di successo, che è seguito anche da un pubblico molto giovane. La nuova Barbara D’Urso sta vivendo un momento speciale, è serena e tranquilla e non guarda al passato. Inoltre non manca di dedicarsi più a se stessa.

La conduttrice abita a Cologno Monzese in un appartamento luminoso e accogliente che ha più volte mostrato sui suoi account. Nella casa prevalgono i colori chiari e il bianco e ogni ambiente è personalizzato secondo i gusti della conduttrice. Un immobile bellissimo ricco di complementi d’arredo di prestigio.

Tra le stanze preferite dalla conduttrice c’è sicuramente la cucina, uno spazio dove ama trascorrere parte del suo tempo libero. Inoltre in casa sono presenti diverse piante e fiori colorati e profumati che danno un tocco di vivacità ad ogni stanza.