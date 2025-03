Le nuove appassionanti puntate di Beautiful, promettono colpi di scena e momenti di incertezza: cosa succederà a Hope.

Beautiful è una soap opera che da oltre trent’anni intrattiene il pubblico di Canale 5 nella fascia pomeridiana, quella dell’ora di pranzo. È uno show che mescola passioni, intrighi, giallo, amicizie, amori, e molto altro ancora. In Beautiful, niente è mai come sembra e tutto può ribaltarsi da un momento all’altro.

Nelle scorse puntate, abbiamo visto Finn e Steffy fare pace dopo che il loro matrimonio è stato messo alla prova da varie vicissitudini. Ma ciò che più preoccupa la moglie del dottore, è Sheila, la madre biologica di Finn.

E proprio questa ragione porterà Steffy, a breve, a prendere una decisione che nessuno si aspetta. Intanto, Ridge e Carter si sono recati da Deacon per avvertirlo che se sta aiutando Sheila, la pagherà cara. Naturalmente, ora l’uomo è molto preoccupato.

Ma nuovi colpi di scena sono all’orizzonte. Intanto, scopriamo che cosa succederà nelle puntate di Beautiful che vedremo fino alla metà di marzo 2025.

Beautiful, anticipazioni fino al 15 marzo: Hope preoccupata

Nelle puntate che vedremo fino a sabato 15 marzo, accadrà davvero un po’ di tutto. Partiamo da Ridge, che sarà molto felice di vedere RJ mettersi all’opera nell’azienda di famiglia.

Ridge crede che per Eric, sia ormai giunto il momento di smettere di lavorare, ma proprio grazie alla collaborazione di R.J., Eric è tornato ad avere idee e sembra proprio aver ripreso vita. Intanto, alla Forrester arriva Luna, una nuova stagista, che sembrerebbe piacere molto ad R.J. Ma la ragazza, nasconde dei segreti.

E poi, la nota più dolente, è certamente quella di Hope. La giovane si reca da Thomas e con un trucchetto, cerca di approcciare con lui. Il punto, però, è che nonostante sappia che Thomas la ama da molto tempo, lei, che pure prova attrazione per il giovane, non si sente pronta per un impegno serio. Inoltre, si è lasciata da poco con Liam.

Ridge continua a essere convinto che Eric debba lasciar perdere la produzione di una nuova collezione con R.J., e alla fine fa un accordo con suo padre. Ognuno si occuperà del proprio progetto, e poi saranno i compratori a scegliere la migliore. Eric è ben contento di accettare la sfida del figlio, e pronto a misurarsi con lui. Cosa succederà, dunque? Chi vincerà la competizione? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful.