Momento magico per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: dopo Ballando con le stelle, per la coppia, arriva l’annuncio più bello.

Ballando con le stelle ha stravolto la vita di Bianca Guaccero. L’attrice e conduttrice pugliese, dopo un periodo di stop, ha ricominciando dalla trasmissione di Milly Carlucci scendendo in pista come concorrente. Oltre ad aver portato a casa la vittoria e i complimenti di pubblico e addetti ai lavori, la Guaccero ha vinto anche l’amore di Giovanni Pernice, il maestro con cui ha gareggiato e con cui ha riaperto il cuore. Single da diverso tempo, infatti, ballo dopo ballo, l’attrice si è nuovamente innamorata.

Dopo una fuga a Londra e un inizio di relazione vissuto segretamente, la coppia è uscita ufficialmente allo scoperto durante le puntate finali di Ballando con le stelle facendo sognare tutti. Entrambi bellissimi, hanno fatto sognare tutti non solo con il loro amore, ma anche con il feeling e la complicità che hanno anche come coppia di ballo. Per la coppia che oggi è sempre più innamorata arriva così anche l’annuncio più bello che sta facendo sognare i fan.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: l’attrice si sbilancia, il suo più grande sogno

La storia d’amore tra Giovanni Pernice e Bianca Guaccero è iniziata da pochi mesi, ma l’attrice ha le idee chiare su cosa desidera per il suo futuro sentimentale. Accanto al maestro di ballo ha ritrovato la voglia di amare, ma anche di fare progetti di coppia e uno, in particolare, è davvero importante. La Guaccero, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, ha svelato di avere un grande sogno personale: quello di diventare nuovamente mamma.

“Sinceramente avrei voluto più di un figlio nella vita. Quindi, se un domani il destino vorrà, ne sarei contentissima”, le parole della Guaccero che è diventata mamma per la prima volta con la nascita di Alice, frutto del suo amore con il regista Dario Acocella con cui il matrimonio è finito.

Nella stessa intervista, la Guaccero ha svelato di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Giovanni Pernice che ha definito “la prima persona nella vita, a parte i miei genitori, che tifa veramente per me, per la mia realizzazione”. Attualmente, la coppia vita una storia a distanza con lui che è impegnato in un tour teatrale in Inghilterra e lei che è a Roma, ma per il futuro, i progetti di coppia sono davvero tanti.