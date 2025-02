Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana appaiono decisamente angoscianti: la tensione tra Liam e Hope è alle stelle.

Beautiful è tra le soap opera di maggiore successo. In onda in diversi paesi del mondo, ma soprattutto da tantissimi anni non ha mai subito inflessioni negli ascolti. Le vicissitudini della famiglia Forrester, dei Logan e Spencer appassionano il pubblico ogni giorno e sono sempre corredate da colpi di scena. Nell’ultime stagioni protagonisti dell’amata serie sono stati soprattutto i giovani: Steffy, ma anche Hope, Liam, Thomas e R.J, anche se volti come Brooke e Ridge continuano ad avere un ruolo principale nella soap.

Le anticipazioni della prossima settimana non annunciano nulla di buono. Al centro della scena di sono Liam e Hope che stanno vivendo un momento drammatico del loro matrimonio. Dopo il bacio a Roma di Hope a Thomas, Liam non si fida della moglie ed è determinato a porre fine al loro rapporto. Nonostante gli inviti del fratello a ripensarci e a dare alla Logan la possibilità di farsi perdonare, Liam vuole la separazione. Inoltre mal tollera che Thomas e Hope continuino a lavorare insieme, certo che il Forrester provi qualcosa per lei.

Hope si confronta ancora una volta con Liam, gli propone di guardare avanti insieme e di lasciarsi tutto alle spalle. Lei vuole salvare il loro matrimonio e la loro famiglia, ma la risposta dello Spencer la spiazza. Liam non riesce a perdonarla. Dispiaciuta della reazione del marito, Hope si confida con Thomas a cui rivela la sua conversazione con Liam. Thomas consola la Logan, e non si spiega come mai Liam non riesca a perdonare una persona così speciale come Hope.

Beautiful, Liam non perdona Hope: la reazione di Thomas

Liam non riesce a dimenticare quello che ha visto a Roma e respinge i tentativi di Hope, che inevitabilmente si avvicina a Thomas. Quest’ultimo le confessa ancora una volta di amarla e la bacia appassionatamente. Intanto Brooke è preoccupata per la figlia, e confida a Ridge, Steffy e Carter che Liam vuole separarsi. La Logan teme che questo potrebbe far riemergere l’ossessione che Thomas ha per Hope e creare alla figlia nuovi disagi.

Hope sentendosi fragile e vulnerabile potrebbe cadere tra le braccia di Thomas che l’ha sempre fatta sentire amata e desiderata, anche se i suoi modi non sono stati sempre condivisi. Tutti sono preoccupati per la situazione, anche Steffy teme che il fratello possa compiere qualche gesto inaspettato.

Intanto Eric è convinto che il nipote R.J, che si è sempre detto non interessato alla moda, abbia un talento nascosto. Lo invita ad aiutarlo a disegnare alcuni bozzetti perché la sua mano trema. Eric è convinto di poter insegnare al figlio di Ridge e Brooke tutti i segreti del mestiere.