Sanremo, Lucio Corsi è considerato la rivelazione del Festival, ma l’artista non è solo un cantante: cosa faceva prima della kermesse.

Carlo Conti ha superato la prova Sanremo 2025, il conduttore ha conquistato dati d’ascolto impressionanti e nonostante qualche polemica è riuscito a realizzare uno spettacolo che ha trovato il consenso del pubblico. Dalla scelta delle canzoni a quella degli artisti, ma anche gli ospiti e i tanti co-conduttori che lo hanno affiancato nelle varie serate, Conti ha fatto tutte scelte condivise e ora pensa già al prossimo anno.

Tra le rivelazioni della kermesse c’è sicuramente Lucio Corsi, giovane cantautore, noto agli addetti ai lavori, e meno conosciuto dal vasto pubblico. Corsi ha incantato con la sua Volevo essere un duro, ma anche il duetto con Topo Gigio è stato un successo. Ragazzo apparentemente timido, che gode della stima dei colleghi anche quelli più giovani, Lucio ha conquistato il secondo posto, e la sua vittoria è stata condivisa dalla stampa, ma anche dagli spettatori.

Corsi ha anche stupito per i suoi outfit decisamente originali, look che a quanto pare si è divertito a realizzare da solo e che hanno mostrato il suo lato giocoso. La sua giacca con spalline emergenti è stata promossa appieno, lo stesso Corsi ha rivelato che all’interno ci ha messo dei sacchetti di patatine. Corsi milita nel mondo della musica e spettacolo da diverso tempo, anche se Sanremo gli ha dato quella popolarità su larga scala.

Lucio Corsi, debutto nella moda: l’invito di Alessandro Michele

Non tutti sanno che il giovane artista maremmano, che oggi vive tra la Toscana e Milano, in passato si è prestato a fare anche altri lavori, alcuni decisamente prestigiosi. Ecco dove è apparso qualche anno fa. Nel 2018 Alessandro Michele, all’epoca stilista della maison Gucci, ha invitato Lucio Corsi a sfilare per collezione Cruise.

Una collezione ispirata ad un Rinascimento rock ‘n’ roll, rappresentato appieno dal cantante. Corsi ha detto si e ha indossato diversi capi della collezione tra cui un maxi abito a fiori con leggins, maxi cappotto con interno di pelliccia in stile montone, e stivaletti coordinati. L’esperienza da modello di Corsi non si è limitata alla sfilata.

Il cantante ha anche prestato la sua immagine per la campagna pubblicitaria chiamata Roman Rhapsody, un esperienza che lo ha appassionato particolarmente. Corsi oltre alla musica ama molto la moda e non poteva dire no ad un’opportunità del genere.