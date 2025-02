Conservate questa ricetta per una cena speciale o semplicemente per deliziare il palato. Riuscirete a preparare tutto in 20 minuti circa

La cucina italiana è famosa in tutto il mondo per la sua varietà e per la qualità degli ingredienti utilizzati. Tra i tanti piatti che compongono il ricco panorama gastronomico della nostra penisola, questo tipo di pietanze occupano un posto speciale. Questo secondo di pesce, semplice e rustico, è una delle ricette più amate, capace di evocare sapori autentici e tradizionali. La combinazione crea un’armonia di gusto che conquista chiunque abbia il piacere di assaporarlo. Per di più, ideale per chi deve alimentarsi senza assumere lattosio.

Piatto tipico delle regioni costiere italiane, dove il pesce fresco è facilmente reperibile. Diverse tradizioni culinarie regionali offrono varianti di questa ricetta. In alcune zone, per esempio, viene aggiunto un pizzico di peperoncino per dare una nota piccante, mentre in altre si preferisce utilizzare pomodori freschi o concentrato di pomodoro per arricchire il sugo. C’è anche chi opta per una preparazione in bianco, senza pomodoro, per esaltare il sapore delicato.

La ricetta

Per preparare le seppie con piselli, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità. Ecco cosa vi servirà per un piatto per quattro persone:

Seppie : 1 kg

: 1 kg Piselli : 500 g (preferibilmente freschi o surgelati)

: 500 g (preferibilmente freschi o surgelati) Pomodori pelati : 500 g

: 500 g Cipolla bianca : 1

: 1 Vino bianco : 50 g

: 50 g Olio extravergine d’oliva : q.b.

: q.b. Sale fino : q.b.

: q.b. Prezzemolo : q.b.

: q.b. Brodo vegetale : q.b.

: q.b. Pepe nero: q.b.

La scelta delle seppie è cruciale: optate per esemplari freschi, con una pelle lucida e una consistenza soda. Se non siete esperti nella pulizia del pesce, non esitate a chiedere al vostro pescivendolo di fiducia di farlo per voi.

La preparazione delle seppie con piselli è piuttosto semplice, ma richiede un po’ di pazienza e attenzione per garantire che il risultato finale sia perfetto. Ecco i passaggi dettagliati: