Una nuova legge potrebbe cambiare definitivamente il modo di viaggiare. Ecco le novità sul trasporto del bagaglio a mano

La recente introduzione di normative più stringenti riguardo al bagaglio a mano ha sollevato un notevole dibattito tra viaggiatori e compagnie aeree. Con le nuove misure, la possibilità di portare con sé oggetti essenziali in cabina è diventata sempre più limitata. Questo cambiamento ha un impatto significativo su come i passeggeri organizzano i loro viaggi, costringendoli a riconsiderare le proprie abitudini di imballaggio e a prestare maggiore attenzione alle politiche delle varie compagnie aeree.

Quando si pianifica un viaggio, una delle prime considerazioni è sempre il bagaglio, in particolare il bagaglio a mano. Le politiche relative alle dimensioni e al peso variano notevolmente da compagnia a compagnia, e ciò può portare a sorprese sgradite al momento dell’imbarco. Infatti, con le nuove restrizioni, è diventato quasi impossibile portare anche solo un maglione di ricambio, rendendo essenziale la conoscenza delle regole prima di partire.

Le regole sul bagaglio a mano

Prendiamo, ad esempio, Ryanair, una delle compagnie aeree low-cost più popolari in Europa. Attualmente, Ryanair consente ai passeggeri di portare gratuitamente un piccolo bagaglio, le cui dimensioni non devono superare i 40 x 20 x 25 cm. Questo spazio limitato è sufficiente per un piccolo zaino o una borsa, ma non per un bagaglio più voluminoso. Se un viaggiatore desidera portare un bagaglio a mano di dimensioni superiori, le misure massime consentite sono di 55 x 40 x 20 cm, con un peso massimo di 10 kg. Tuttavia, se queste misure vengono superate, il bagaglio verrà trasferito in stiva, con costi aggiuntivi che possono variare dai 70 ai 75 euro, a seconda della tratta. Questa politica ha portato molti viaggiatori a ripensare a cosa portare con sé, spesso dovendo sacrificare oggetti necessari.

Passando a Iberia, le politiche sul bagaglio a mano sono leggermente più generose. La compagnia consente di portare gratuitamente un bagaglio personale di dimensioni 40 x 30 x 15 cm, e tutte le tariffe comprendono un bagaglio a mano fino a 56 x 40 x 25 cm e 10 kg di peso. Tuttavia, anche qui, se un passeggero supera le misure o il peso consentiti, le sanzioni possono variare tra i 50 e i 150 euro, a seconda della specifica situazione. Questa variabilità nei costi può risultare frustrante per i viaggiatori, che si ritrovano a dover fare calcoli precisi per evitare sorprese al momento dell’imbarco.

Vueling, un’altra compagnia aerea spagnola, ha regole simili. Permette di portare gratuitamente una piccola borsa di dimensioni 40 x 20 x 30 cm. Per un bagaglio a mano, le dimensioni massime sono di 55 x 40 x 20 cm e fino a 10 kg di peso. Tuttavia, se queste misure vengono superate, i passeggeri possono dover affrontare costi fino a 140 euro, un importo che può facilmente rovinare un viaggio altrimenti piacevole.

Le restrizioni non si fermano qui. Anche compagnie come Air Europa e EasyJet hanno le loro politiche specifiche. Air Europa, ad esempio, stabilisce misure di 40 x 30 x 15 cm per il bagaglio personale e 55 x 35 x 25 cm per il bagaglio a mano, sempre con un limite di peso di 10 kg. Le eventuali violazioni di queste misure comportano il trasferimento del bagaglio in stiva, con costi aggiuntivi che possono variare. EasyJet, d’altra parte, consente un bagaglio piccolo fino a 45 x 36 x 20 cm, ma se un viaggiatore desidera un bagaglio a mano più grande, deve acquistare un’opzione che permette dimensioni fino a 56 x 45 x 25 cm, mantenendo il limite di peso di 15 kg. Anche qui, eventuali non conformità potrebbero generare costi imprevisti.