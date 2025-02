In quali casi si può fare un trattaemnto di cura dal dentista completamente gratis? Ecco le condizioni in cui non si paga.

La salute orale è un aspetto fondamentale del benessere generale, eppure, in molte occasioni, le spese per le cure dentali possono risultare elevate e difficili da affrontare. Fortunatamente, il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) italiano offre diverse opportunità per accedere a prestazioni odontoiatriche gratuite o a costi contenuti.

Scopriamo in dettaglio quando è possibile curarsi i denti senza pagare e quali interventi sono inclusi, fornendo un elenco completo delle categorie di beneficiari e delle modalità di accesso. Grazie ad agevolazioni fiscali è possibile garantire la salute orale anche a chi si trova in difficoltà economiche, contribuendo al benessere collettivo e alla prevenzione di malattie dentali.

Chi ha diritto a cure odontoiatriche gratuite?

In Italia, i bambini fino ai 14 anni hanno diritto a ricevere cure odontoiatriche gratuite. Questo diritto è garantito a livello nazionale, ma alcune Regioni estendono questo vantaggio fino ai 16 anni. Le prestazioni coperte includono visite di controllo, pulizie dentali, estrazioni di denti e piccoli interventi. È importante notare che non tutte le Regioni prevedono il rimborso per trattamenti ortodontici, quindi è fondamentale informarsi presso la propria Azienda Sanitaria Locale (Asl).

Un’altra categoria che può beneficiare di cure odontoiatriche gratuite è quella dei cittadini con basso reddito. Per accedere a questo diritto, è necessario presentare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che deve risultare inferiore alla soglia stabilita dalla Regione di residenza, generalmente compresa tra 8.000 e 10.000 euro annui.

Alcune patologie possono richiedere un’assistenza odontoiatrica gratuita, poiché problemi ai denti potrebbero aggravare la condizione clinica del paziente. I beneficiari in questo caso sono i pazienti sottoposti a trapianto d’organo o in attesa di un intervento chirurgico. Ma anche le persone affette da immunodeficienze gravi o i soggetti con cardiopatie congenite. Sono compresi i pazienti oncologici o ematologici in trattamenti e chi ha disturbi della coagulazione.In alcune Regioni, anche le donne in gravidanza possono ricevere cure odontoiatriche gratuite.

Le persone con disabilità hanno diritto a ricevere cure odontoiatriche senza costi, in quanto la salute orale è parte integrante della loro assistenza sanitaria. Le prestazioni possono comprendere visite, trattamenti e interventi specifici, a seconda delle necessità individuali. Molte Regioni offrono programmi specifici per garantire l’accesso a cure odontoiatriche per gli anziani, soprattutto per coloro che vivono in situazioni di solitudine o che non possono permettersi le spese dentistiche.

Interventi coperti e agevolazioni fiscali

Quando si parla di cure odontoiatriche gratuite, è fondamentale sapere quali interventi sono effettivamente coperti dal SSN. Tra le prestazioni che possono essere erogate senza spese ci sono: esami clinici per diagnosticare problemi del cavo orale, procedure fondamentali per mantenere l’igiene orale,rimozione di denti cariati o danneggiati. Rientrano anche i trattamenti per alleviare il dolore acuto e i trattamenti conservativi come otturazioni e terapie per carie dentali.

Tuttavia, è importante notare che non sono inclusi gli impianti dentali, le protesi e i materiali necessari per gli interventi.

Nel caso in cui si scelga di rivolgersi a uno studio dentistico privato, è possibile ottenere un’agevolazione fiscale. Infatti, è previsto il recupero del 19% dell’importo speso per le cure dentali nella dichiarazione dei redditi, a patto che la spesa superi i 129,11 euro.