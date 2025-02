Viaggiare spendendo poco è possibile con il trucco delle agenzie di viaggi. Ecco come prenotare voli a prezzi stracciati.

Trovare un volo a prezzo stracciato sembra un’impresa impossibile, ma in realtà esistono trucchi e strategie che le agenzie di viaggio utilizzano da anni per scovare le migliori offerte. Chi viaggia spesso sa bene che, con un po’ di attenzione e qualche accorgimento, si possono risparmiare centinaia di euro sui biglietti aerei, senza rinunciare alla qualità del viaggio.

La prima regola fondamentale è la flessibilità. Le compagnie aeree modificano costantemente i prezzi dei biglietti in base alla domanda e alla disponibilità. Prenotare in un giorno piuttosto che in un altro può fare una grande differenza.

Come prenotare viaggi a meno di un caffè

Statisticamente, i giorni migliori per acquistare voli sono il martedì e il mercoledì, quando le compagnie rilasciano nuove tariffe e le offerte più convenienti sono ancora disponibili. Al contrario, il weekend è il momento peggiore per comprare un biglietto, perché i prezzi tendono ad aumentare a causa della maggiore richiesta.

Un altro trucco utilizzato dalle agenzie di viaggio è quello di cercare voli in modalità anonima. Quando visiti un sito di prenotazione più volte per cercare lo stesso volo, il sistema riconosce il tuo interesse e potrebbe alzare i prezzi. Per evitare questo meccanismo, è consigliabile navigare in modalità incognito o cancellare i cookie del browser prima di effettuare una nuova ricerca.

Anche gli aeroporti alternativi possono essere un’ottima soluzione per risparmiare. Molte città hanno più di un aeroporto, e spesso quelli secondari offrono tariffe molto più basse rispetto a quelli principali. Ad esempio, volare su un aeroporto meno conosciuto e poi spostarsi in treno o in autobus verso la destinazione finale può far risparmiare una cifra considerevole.

Un altro segreto è quello di giocare con le date. Anche solo spostare il volo di un giorno o due può abbassare il prezzo notevolmente. Le compagnie aeree sfruttano algoritmi complessi per determinare le tariffe e i giorni più richiesti tendono ad avere prezzi più alti. Le agenzie di viaggio sanno bene che partire di martedì o mercoledì è generalmente più economico rispetto al venerdì o alla domenica, quando la domanda è maggiore.

Le offerte last minute sono un altro strumento utilizzato da esperti del settore per trovare voli economici. Quando una compagnia aerea non riesce a riempire tutti i posti su un volo, spesso abbassa i prezzi all’ultimo momento per incentivare le prenotazioni. Questo metodo non garantisce sempre il successo, ma chi è disposto a partire con poco preavviso può trovare occasioni davvero interessanti.

Infine, iscriversi alle newsletter delle compagnie aeree e dei siti di viaggi permette di ricevere offerte esclusive prima che diventino pubbliche. Molti sconti e promozioni vengono inviati solo agli iscritti, quindi vale la pena registrarsi per ricevere aggiornamenti sulle tariffe più convenienti.

Seguendo questi accorgimenti, senza ombra di dubbio, trovare voli a prezzi stracciati diventerà molto più semplice. Pianificare con attenzione, essere flessibili e sfruttare i trucchi utilizzati dalle agenzie di viaggio permetterà di viaggiare risparmiando, senza rinunciare alla qualità del viaggio.