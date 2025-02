È sufficiente un’aspirina nella lavatrice per lavare il bucato: che effetto fa questa compressa sui tuoi vestiti.

Esistono delle cose, nella vita, che ci piaccia o meno farle, che se ne abbia voglia o meno, ma che devono essere fatte. Tra queste, c’è sicuramente fare il bucato. Non conta se la cosa possa essere o meno piacevole, perché si tratta di un dovere verso noi stessi e verso chi ci sta intorno.

Lavare i panni, e farlo bene, è molto importante. Fa parte dell’igiene della persona, del proprio benessere, e trascurare questa azione, significherebbe andare in giro con macchie sporche, cattivi odori, e diffusione di batteri vari.

Oggigiorno, peraltro, con le lavatrici di ultima generazione, è tutto più smart e veloce, si riesce a far tutto in poco tempo. Quando si fa bene il bucato, i nostri capi sono freschi, profumati, avvolgenti, ed è molto piacevole indossarli.

Per fare il bucato, può essere utile usare l’aspirina. Già, proprio la compressa analgesica e antinfiammatoria che spesso usiamo per mandar via i sintomi influenzali e altri disturbi. Ebbene, essa ha anche quest’altro uso alternativo. Scopriamo quale.

Aspirina per fare il bucato: così puoi utilizzarla, e l’effetto è sorprendente

A volte, dopo vari usi, ci sono dei vestiti che possono ingiallirsi, e questo può dispiacere parecchio, perché magari si era anche affezionati a un determinato capo, soprattutto se ci stava molto bene addosso.

Ora, l’aspirina può essere un ottimo alleato contro l’ingiallimento dei capi, e fungere da sbiancante. Questo farmaco è capace di far diventare i vestiti bianchi, se hanno perso lucentezza, per via di lavaggi non fatti ad hoc, oppure a causa di macchie di sudore e molto altro ancora.

Peraltro, c’è un vantaggio economico nell’utilizzarla, ossia il notevole risparmio, perché una confezione di 20 compresse costa 5/6 euro. Il procedimento per usare l’aspirina per fare il bucato, è semplice. Vi basterà prendere 5 compresse da 325 g, un contenitore da 7 litri, dove immergerete i capi in acqua calda e li lascerete in ammollo per una notte.

Dovrete innanzitutto ridurre l’aspirina in polvere, usando un mortaio. Dopodiché, fate sciogliere la polvere in acqua calda e poi inserite i capi nel contenitore. Fate stare tutta la notte, e poi risciacquate i panni, e metteteli ad asciugare.

Si tratta di un metodo molto efficace per sbiancare i propri capi, soprattutto se tendono a ingiallirsi. Se volete fare prima, invece, potete ridurre in polvere le compresse e poi metterle nel cestello della lavatrice.