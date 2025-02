WhatsApp tutto quello che c’è da sapere sull’applicazione e la funzionalità segreta civetta che pochi conoscono.

WhatsApp è senza dubbio una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo, con miliardi di utenti che ogni giorno scambiano messaggi, foto, video e documenti. La sua popolarità è dovuta alla facilità d’uso e alla possibilità di comunicare gratuitamente con chiunque, ovunque si trovi.

Con il tempo, infatti, WhatsApp ha introdotto sempre più funzioni per migliorare l’esperienza degli utenti, molte delle quali restano ancora sconosciute ai più. Tra le caratteristiche meno note, ma incredibilmente utili, c’è la possibilità di leggere i messaggi senza farlo sapere al mittente.

Modalità civetta su WhatsApp cos’è, come funziona?

Sappiamo bene che WhatsApp mostra le famigerate doppie spunte blu quando un messaggio viene letto, rendendo impossibile ignorare qualcuno senza essere scoperti. Però, esistono diversi trucchi per aggirare questa funzione, come leggere i messaggi direttamente dalle notifiche o attivare la modalità aereo prima di aprire la chat.

Un’altra funzione poco conosciuta è la possibilità di ascoltare i messaggi vocali in segreto. Se non vuoi che l’altro utente veda che hai riprodotto un audio, puoi inoltrarlo a una chat con te stesso o a un gruppo di cui sei l’unico partecipante e ascoltarlo da lì. Così facendo, l’altra persona non riceverà alcuna conferma di avvenuta riproduzione.

Per chi vuole un controllo totale sulla propria privacy, esiste un’applicazione chiamata Unseen, che permette di leggere i messaggi ricevuti su WhatsApp senza risultare online e senza far comparire le doppie spunte blu. Unseen funziona intercettando le notifiche di WhatsApp e mostrando il contenuto dei messaggi all’interno dell’app stessa. In questo modo, puoi visualizzare tutto senza che il mittente se ne accorga. È un trucco utile per chi desidera mantenere un po’ di riservatezza senza disattivare completamente le conferme di lettura.

Oltre alla questione della privacy, WhatsApp nasconde altre funzioni interessanti. Ad esempio, è possibile formattare i testi dei messaggi per dare loro maggiore risalto. Se vuoi scrivere in grassetto, basta inserire la parola o la frase tra due asterischi (così), per il corsivo si usano gli underscore (così), mentre per il testo barrato i trattini ( così ).

Un’altra opzione molto utile è quella di fissare in alto le chat più importanti, in modo da averle sempre a portata di mano senza doverle cercare tra le altre conversazioni. Basta tenere premuta la chat desiderata e selezionare l’icona della puntina per bloccarla in cima alla lista.

WhatsApp è molto più di una semplice app di messaggistica e, con i giusti trucchi, può diventare uno strumento ancora più potente e funzionale. Ora che conosci alcune delle sue funzioni segrete, non ti resta che provarle e scoprire quanto possano migliorare la tua esperienza d’uso.