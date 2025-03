Marzo 2025 sarà un mese intenso, caratterizzato da sfide e opportunità di crescita. Ma per alcuni segni, le difficoltà non mancheranno

Marzo 2025 si preannuncia un mese di profonde trasformazioni e tensioni, guidato dai moti retrogradi di Mercurio e Venere in Ariete. Questi movimenti celesti influenzeranno in modo significativo le relazioni personali, la comunicazione e la gestione delle emozioni. L’energia predominante sarà caratterizzata da impulsi forti, necessità di mediazione e ricerca di equilibrio tra cuore e mente.

A partire dal 3 marzo, Venere entrerà in fase retrograda in Ariete, portando con sé incertezze e ripensamenti nei rapporti sentimentali. Questo transito, unito alla presenza di Marte in Cancro, alimenterà tensioni emotive e difficoltà nel trovare un punto d’incontro con il partner. Sarà fondamentale lavorare su nuovi compromessi per ristabilire serenità e armonia nelle relazioni.

Il 16 marzo, anche Mercurio inizierà il suo moto retrogrado, sempre in Ariete, accentuando l’impulsività e la difficoltà nel riflettere prima di agire. Questo potrebbe tradursi in decisioni affrettate e malintesi nella comunicazione, rendendo necessaria una maggiore attenzione per evitare fraintendimenti e conflitti.

Due importanti eventi lunari segneranno il mese: il 14 marzo, la Luna Piena in Vergine concluderà un ciclo iniziato con la Luna Nuova in Pesci del 28 febbraio, portando a compimento situazioni lasciate in sospeso. Il 29 marzo, la Luna Nuova in Ariete aprirà invece un nuovo ciclo, favorendo iniziative e nuove prospettive.

Il Sole transiterà in Pesci fino al 21 marzo, per poi entrare in Ariete, portando un’energia dinamica e determinata. In questo contesto, la presenza di Mercurio e Venere retrogradi renderà necessario bilanciare l’impulso all’azione con una riflessione più profonda sulle proprie scelte.

Le influenze planetarie: Mercurio e Venere retrogradi

Tra i segni più coinvolti da questi transiti troviamo Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, che dovranno affrontare sfide significative ma anche opportunità di crescita personale.

Ariete: Energia in abbondanza, ma attenzione a non lasciarti trascinare dalla tensione. Mantieni viva la passione in amore per evitare contrasti.

Toro: Momento ideale per rilassarti e valutare nuove opportunità. Il tuo senso critico ti aiuterà a superare le sfide.

Gemelli: La tua rinascita è vicina. Evita di affrettare le decisioni e concentrati sulla pianificazione del futuro.

Cancro: Tante decisioni da prendere, ma cerca di mantenere la calma. In amore, affronta i dubbi con sincerità.

Leone: Periodo di introspezione. Sii paziente e attento ai nuovi incontri.

Vergine: La malinconia potrebbe emergere, ma sfrutta questo periodo per chiarire cosa vuoi davvero dalla vita.

Bilancia: Sfide in arrivo, specialmente nelle relazioni. Non lasciare che la gelosia condizioni il tuo equilibrio.

Scorpione: Dopo un periodo difficile, ritrovi l’entusiasmo. Sul lavoro e in amore, comunicare con chiarezza sarà fondamentale.

Sagittario: L’impulsività potrebbe portarti fuori strada. Cerca di mantenere la calma e prenditi del tempo per te stesso.

Capricorno: Voglia di rimetterti in gioco, ma occhio alle vecchie insicurezze. Procedi con cautela e concediti momenti di riflessione.

Acquario: Tante opportunità all’orizzonte, ma valuta bene le scelte. In amore, i single potrebbero fare incontri significativi.

Pesci: Momento di crescita personale. Risolvi situazioni in sospeso e investi sulla tua carriera con creatività.