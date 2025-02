Smartphone a 100 euro (febbraio 2025): ora è possibile acquistare un dispositivo accessibile senza compromettere la qualità

Nel 2025, la ricerca di uno smartphone economico non comporta più compromessi significativi in termini di prestazioni e qualità. Per chi ha un budget limitato, specialmente attorno ai 100 euro, ci sono molte opzioni valide disponibili sul mercato. In questa guida, esploreremo alcune delle migliori scelte disponibili, insieme a suggerimenti su cosa considerare prima di acquistare un nuovo smartphone.

Prima di addentrarci nei modelli specifici, è fondamentale comprendere quali aspetti siano rilevanti quando si cerca uno smartphone economico. Ecco alcuni fattori chiave da considerare:

Display: Il display è una delle caratteristiche più importanti. A questo prezzo, è comune trovare schermi con risoluzione HD+ (720p), ma se riesci a trovare un modello con un display Full HD+ (1080p), avrai un’esperienza visiva notevolmente migliore. Processore e RAM: Il processore è il “cervello” del tuo smartphone. A questo prezzo, troverai principalmente processori entry-level come quelli di MediaTek o UNISOC. È importante scegliere un dispositivo con almeno 4 GB di RAM per garantire un buon multitasking. Batteria: La capacità della batteria è un altro aspetto fondamentale. Cerca modelli con batterie da almeno 5000 mAh, che offrono un’autonomia sufficiente per affrontare una giornata di utilizzo senza ricariche frequenti. Fotocamera: Non aspettarti prestazioni fotografiche da top di gamma, ma un buon smartphone dovrebbe avere una fotocamera posteriore di almeno 13 MP per scatti decenti. Se scatti molti selfie, verifica anche la qualità della fotocamera frontale. Memoria interna e supporto microSD: La memoria interna è essenziale, soprattutto se desideri scaricare molte app o memorizzare foto e video. Cerca modelli con almeno 64 GB di spazio, preferibilmente espandibili tramite schede microSD.

Migliori smartphone da comprare a 100 euro

Ora che abbiamo analizzato le caratteristiche da considerare, vediamo alcuni dei migliori modelli disponibili a febbraio 2025.