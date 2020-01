Scontrino elettronico: è obbligatorio, a luglio la lotteria per i clienti

Da oggi, mercoledì 1° gennaio 2020, si estende l’obbligo dello scontrino elettronico a tutti gli esercenti. Lo ricorda in un tweet il ministero dell’Economia e delle Finanze. La gestione della contabilità diventa automatica con il registratore di cassa telematico e per i clienti la possibilità di partecipare da luglio alla lotteria degli scontrini.

Scontrino elettronico: al via dal 1° luglio solo per i negozi sopra i 400.000 euro, le notizie del 2 luglio 2019

Dal 1° luglio è diventato obbligatorio lo scontrino elettronico: una novità contenuta nel decreto n.119/2018, collegato alla Legge di Bilancio 2019.

Cosa cambia per i commercianti e consumatori? Da mesi si discute della novità dello scontrino elettronico, e commercianti ed artigiani non avevano preso bene la novità, soprattutto per le conseguenze burocratiche e fiscali. Ma se per il consumatore non cambierà sostanzialmente nulla, cambia invece molto per gli esercenti.

Addio al vecchio scontrino solo sopra i 400.000 euro

Addio vecchio scontrino, quello nuovo sarà elettronico che non avrà valore fiscale, ma servirà solo per resi e cambi (dunque avrà valore solo commerciale). Ma attenzione: si parla solo con i negozi che hanno un volume superiore ai 400.000 euro. Poi seguiranno gli altri. Dal punto di vista fiscale, i dati fiscali verranno comunicati all’Agenzia delle Entrate per via telematica. Ci penseranno i nuovi registratori di cassa digitali dotati di un apposito software. Ma questo nuovo progetto, inserito nella legge di bilancio e che riguarda 261 commercianti quando entrerà nel pieno, sta scatenando il caos e Confcommercio è sul piede di guerra.

La lettera di Sangalli

Il presidente dell’associazione di categoria, Carlo Sangalli (nella foto sopra), ha inviato una lettera al ministro dell’Economia, Giovanni Tria: “In considerazione del ritardo nell emanazione dei decreti attuativi e delle possibili difficoltà operative connesse alle problematiche tecniche che le imprese si troveranno ad affrontare nell’adeguamento del parco macchine esistente e nella sostituzione dei registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, Confcommercio chiede al governo di rinviare al 1° gennaio 2020 l’ entrata in vigore dell’ obbligo per i commercianti al dettaglio di trasmissione telematica dei corrispettivi anche per i soggetti con un volume d’ affari superiore a 400 mila euro”.

I costi del passaggio

Da via XX Settembre però non è arrivata una risposta. I nuovi registratori di cassa dovranno essere posizionati entro 75 giorni. Il costo? In media 800 euro a dispositivo, se si acquista nuovo. L’adattamento di quelli già in uso, invece, costerà circa 150 euro.