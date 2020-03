ComproDaCasa: da oggi disponibile la app per i piccoli negozi

Arriva una app per i negozi che vogliono offrire anche la consegna a domicilio, ma soprattutto per quelli che hanno dovuto abbassare la saracinesca e che ora, per vendere, possono solo portare la merce a casa dei clienti. Si chiama “ComproDaCasa” e mette a disposizione dei commercianti una piattaforma gratuita per mostrare i propri prodotti e trovare acquirenti.

Come usarla

Già scaricabile su dispositivi Android, da oggi, martedì 31 marzo, per iPhone e iPad, l’applicazione consente all’azienda di registrarsi e impostare come, dove e quando è in grado di consegnare i prodotti, fotografati e accompagnati da una scheda con prezzo e disponibilità. Dal lato cliente, basta scaricare l’app e impostare la posizione geografica per sapere quali negozi consegnano nella propria area, così da sostenere le attività di zona.

Le merci

Le categorie di merci in vendita non si limitano alle medicine e al cibo, bar e ristoranti compresi, ma spaziano dai fiori all’abbigliamento, dalla cartoleria alla merceria, dai libri ai gioielli e all’arredamento. La transazione avviene tra negozio e cliente, senza commissioni.