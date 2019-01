Aerei, nuovo sciopero del personale viaggiante: difficoltà domani e sabato

Sciopero negli aeroporti domani, venerdì 1° febbraio, A fermarsi saranno i responsabili del comparto aereo viaggiante e aeroportuale in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Le altre agitazioni

La protesta è stata organizzata dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e durerà per l’intero turno lavorativo. Sempre domani ci sarà uno stop del personale della società Busitalia di Rossano (Cosenza) per 24 ore, stessa durata per il personale della Società Autoguidovie della Regione Lombardia. Infine, avrà luogo anche uno sciopero dell’azienda Tua, in Abruzzo, che durerà dalle ore 9 alle 13.

I problemi del 2 febbraio

Altro sciopero del settore aereo previsto sabato 2 febbraio. Stavolta ad incrociare le braccia saranno gli addetti ai servizi di vigilanza e controllo in ambito aeroportuale delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Puglia, Molise, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.