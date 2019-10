Tra ex Fiat e Peugeot-Citroen via libera al maxi-accordo

Via libera alla fusione fra Fca e Psa. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune sue fonti, secondo le quali John Elkann sarà il presidente della nuova società mentre Carlos Tavares l’amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione di Psa ha approvato la fusione e quello di Fca è in programma – riporta il Wall Street Journal – in serata.

Psa dovrebbe avere sei posti nel consiglio di amministrazione nella società che nascerà dall’accordo con Fca. Secondo quanto riporta il giornale la fusione fra le due società è stata approvata. A Fca dovrebbero andare cinque posti.

Una svolta nel mercato delle auto

Forse c’è una svolta nel vasto mondo dell’industria automobilistica. Dopo qualche mese di silenzio, tornano le voci di un matrimonio per Fiat Chrysler Automobiles. Ancora in Francia. Questa volta, però, il possibile partner è Peugeot-Citroen (Psa).

A ipotizzare una fusione, dalla quale potrebbe nascere un gigante automobilistico da 50 miliardi di dollari (circa 45 miliardi di euro), è una fonte molto autorevole, come il Wall Street Journal.

Secondo il quotidiano americano la discussione è in corso e la fusione non è l’unica opzione sul tappeto.

L’amministratore delegato di Peugeot, Carlos Tavares, diventerebbe ceo della nuova società, mentre il presidente di Fca, John Elkann, manterrebbe la carica attuale. Non solo voci, visto che già nel pomeriggio è convocato il consiglio di amministrazione di Psa in via straordinaria proprio per esaminare il progetto.

Risposta positiva del mercato americano: il titolo del gruppo guidato da Mike Manley vola a Wall Street con un balzo del 7,48%.

Il tentativo fallito con la Renault

In questo modo, torna a sorpresa l’ipotesi di un accordo in terra francese, dove Elkann, numero uno anche della holding Exor, aveva lanciato a maggio un’offerta per fondersi con la grande rivale di Peugeot, Renault.

Il tentativo naufragò per le resistenze dei giapponesi di Nissan, partner di Renault, ma soprattutto del mancato sostegno all’operazione del governo francese, azionista della Renault.