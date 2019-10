Ognissanti all’insegna dei temporali: da oggi nuovo fronte freddo

Il ponte di Ognissanti è alle porte ed ecco cosa riservano le previsioni meteo per la settimana che chiude un mese di ottobre che, fino a pochi giorni fa, si è dimostrato più estivo che autunnale. L’inizio di novembre, con il ponte di Ognissanti, sarà caratterizzato dall’arrivo del freddo e dal risveglio in grande stile dell’autunno. Il team del sito IlMeteo.it avvisa oggi, mercoledì 30 ottobre, inizia l’irruzione di venti più freddi di Bora.

In estensione al Sud

Clima decisamente più freddo al Nord-Est e sui versanti adriatici, ma le temperature caleranno un po’ ovunque. Piogge e temporali colpiranno il Centro e la Sicilia e ancora qualche precipitazione interesserà il Nord. I meterologi avvertono che nel giorno di Halloween – domani, giovedì 31 – il maltempo si sposterà al Sud mentre altrove il tempo migliorerà, almeno temporaneamente. Una serie di perturbazioni infine rovineranno il Ponte di Ognissanti e anche i giorni successivi.

Altro fronte tra venerdì e domenica

Si partirà con venerdì 1° novembre con piogge e temporali dalla Sardegna verso il Lazio e il Sud, sabato 2 con ultime piogge al Sud, ma una seconda e più intensa perturbazione inizierà a colpire il Nord per poi scivolare verso il Centro nella giornata di domenica 3. Temperature che scenderanno anche di 10 grado rispetto al weekend appena passato.

Ecco l’autunno: temporali da Nord a Sud, fino a 10 gradi in meno nel ponte di Ognissanti, le notizie del 29 ottobre 2019

Da oggi, martedì 29 ottobre, l’autunno entra nel vivo: sono già in corso sul Nord-Ovest piogge mentre sono attesi temporali, vento e netto calo delle temperature anche altrove. Dunque, afferma il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, “l’autunno alza la voce nella nuova settimana; un fronte freddo porterà piogge e temporali da Nord a Sud tra oggi e giovedì, con temperature in calo anche di 8-10 gradi e prima neve sui rilievi fino alle quote medie”.

Torna la nebbia

Dopo le prime piogge e i rovesci sparsi sul Nord, il maltempo si estende alla alta Toscana e al nord Marche. Anche domani, mercoledì 30 ottobre, continuerà a stazionare su tutto il Centro e progressivamente si sposterà al Sud. Giovedì, poi, il maltempo si concentrerà al Sud mentre avremo una pausa sul resto della Penisola, con al più residue precipitazioni sul medio versante adriatico.

Forti venti sulle coste

La perturbazione, prosegue il meteorologo, “sarà accompagnata dall’arrivo di aria decisamente più fredda. Da segnalare inoltre il vento che potrà soffiare anche forte tra Maestrale e Grecale, con bora sull’alto Adriatico e raffiche di oltre 70-80 chilometri orari a Trieste. Mari dunque attesi molto mossi o agitati”.

Nuovo fronte nel weekend

Nel giorno di Ognissanti, inoltre, afferma, “è attesa una nuova perturbazione con ulteriori piogge, che aprirà molto probabilmente la strada ad ulteriori fronti atlantici nei giorni successivi, anche di una certa intensità. Volgendo lo sguardo al medio-lungo termine ci attendiamo dunque un periodo spesso piovoso per i primi giorni di novembre, con fenomeni a tratti intensi soprattutto sul versante occidentale della Penisola. Il tutto accompagnato da temperature prettamente autunnali”.