Da mercoledì temporali al Centro-Nord e freddo in tutta Italia

Nuovo ribaltone meteorologico in vista che riporta l’autunno dopo un weekend ancora su valori decisamente estivi. Si avvicina infatti, fanno sapere gli esperti del sito 3bmeteo.it, una “perturbazione che sancirà questo cambiamento” e che “raggiungerà anche la nostra penisola con le prime avanguardie nella giornata di martedì ma sarà solo tra mercoledì e giovedì che il fronte transiterà un po’ su tutte le regioni”. Le conseguenze saranno precipitazioni e calo delle temperature a partire dal 2 ottobre e che giovedì si farà più intenso.

Dove inizia il peggioramento

Mercoledì, dunque, al Nord ci sarà una “marcata instabilità in rapido trasferimento da ovest a est con rovesci e temporali, localmente forti sulla Liguria orientale e poi dal pomeriggio tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto”. Sul Centro “peggiora su Sardegna, Toscana, Umbria, marche con rovesci e temporali anche forti in estensione tra pomeriggio e sera anche al Lazio. Abruzzo meno interessato”. Al “Sud peggiora dal pomeriggio sera su Sicilia e Campania con piogge e temporali, bel tempo prevalente altrove”.

La situazione di giovedì

Infine giovedì andrà meglio con bel tempo al Nord “salvo nuvolosità residua sull’Emilia Romagna e sul basso Piemonte. Centro soleggiato sulla Toscana, migliora sull’alto Lazio e in Umbria, ancora instabile a est con rovesci e temporali in esaurimento entro sera. Sud instabile perturbato con rovesci e temporali anche intensi in graduale attenuazione dalla sera su Campania, Molise e Gargano. Temperature in ulteriore calo ovunque. massime che si riportano entro le medie con valori anche localmente sotto media lungo l’Adriatico”.