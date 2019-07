Oggi si sfondano i 30 gradi, ma da domani sera tornano i temporali al Nord

Maltempo, forti rovesci e allerta meteo sul territorio italiano. Ma l’estate non è ancora del tutto finita. Spiegano infatti gli esperti del sito IlMeteo.it che è tornato l’anticiclone delle Azzorre, intento a espandersi sull’Italia portando sole e di temperature estive. Almeno fino a domani, mercoledì 31 luglio, quando piogge e temporali disturberanno nuovamente il Nord.

I primi cambiamenti

Durante le ore pomeridiane e serali di domani, infatti, arriva un calo della pressione sulle regioni settentrionali che favorirà l’ingresso di correnti fresche e instabili, con la possibilità di temporali sparsi dapprima sull’arco alpino e prealpino in estensione poi anche alle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Triveneto. Giornata “fotocopia” anche per giovedì 1° agosto quando, dopo una mattinata soleggiata, col passare delle ore non mancheranno rovesci temporaleschi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento verso la pianura padana.

Verso il weekend

Localmente si svilupperanno temporali localmente forti con grandine e violente raffiche di vento. Tempo più perturbato al Nord con possibilità di piogge e temporali localmente intensi nelle giornata di venerdì 2, mentre sabato 3 e domenica 4 dovrebbero passare all’insegna del bel tempo salvo qualche disturbo temporalesco sui rilievi alpini e prealpini orientali.

Al Sud e sulle isole

Scenario del tutto differente al Centro Sud dove, alle condizioni di bel tempo che saranno prevalenti per tutta la settimana, si aggiungerà una nuova espansione dell’anticiclone africano che farà aumentare sensibilmente le temperature con punte di 35-36 gradi C in Sardegna, Sicilia, Lazio e Puglia specie nelle zone più interne.