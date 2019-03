F1 domani in Barhain, Ferrari velocissime nelle seconde libere, oggi alle 16 la Pole

Seconda gara della nuova stagione di Formula 1 domenica 31 marzo in Barhain. La diretta tv è alle 17,10, come sempre su SkyF1.

Le Ferrari di Vettel e Leclerc sono state velocissime nella seconde libere, staccando le Mercedes in modo sensibile.

Per la Pole le auto saranno in pista oggi, sabato 30 marzo, alle 16. Si vedrà se le rosse terranno la prima fila o se le Mercedes troveranno anxcora una cvolta qualcosa in più nel motore.