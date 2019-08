Simon&TheStars d’agosto: Gemelli cerca il dialogo col partner, Pesci più certezze per chi ama

Ecco l’oroscopo dell’amore dedicato al mese di agosto. Come sempre, l’estratto che trovate sotto è di Simon & the Stars e la versione completa si trova sul sito dell’astroblogger. Ma soprattutto date un’occhiata alle previsioni astrologiche per tutto il 2019.

Ariete

I sentimenti cercano chiarezza dopo un mese di luglio sicuramente più sottotono. Nei rari casi in cui si è discusso pesantemente con il partner o ci si è ritrovati a non capire bene cosa stesse accadendo (dentro e fuori la relazione), arriva il momento di parlare. Forse all’inizio di questo periodo non hai molta voglia di stare lì a dare (e a darti) spiegazioni o a cercare soluzioni. Eppure bisogna guardare in faccia le cose per tornare ad amarsi. Parlare del partner esprimendo “stima” va benissimo, ma se riavvolgi il nastro e ti riascolti, ti renderai conto che si è perso qualcosa per strada. Mi riferisco a quella empatia e passionalità che, in molti casi, si è prosciugata a causa di pensieri sul lavoro o sulla famiglia, di spese maggiori o altre questioni di ordine pratico.

Toro

Inevitabile che alcune insofferenze nel lavoro ricadano anche nel ménage familiare o della coppia. A questo punto però ti chiedo di fare attenzione, perché un certo tuo “pessimismo” o “nervosismo” potrebbe essere contagioso e contaminare gli umori di tutti. Più volte nel lavoro ho usato la parola “calma”, e non è un modo di dire. Devi pacificare i tuoi pensieri, uscire da quei trip in cui la mente va veloce ed entra in un vortice oscuro. Soprattutto devi distinguere gli ambiti (lavoro/affetti) e tenerli ben separati. Oppure “contaminarli” ma solo per confidarti, per chiedere un consiglio al partner, non per scaricargli addosso il nervosismo. Facciamo attenzione soprattutto ai primi quindici giorni di agosto. Talvolta a creare pensieri non è il lavoro, ma alcune questioni in famiglia da riorganizzare. I più giovani potrebbero essere in attrito con un genitore per una scelta che non trova d’accordo. Anche in alcune questioni con i parenti, la pazienza è finita e ti farai sentire a gran voce. Se c’è da prendere una decisione su una compravendita patrimoniale…

Gemelli

Per l’amore, agosto è un mese da dedicare agli incontri. Già, perché non saranno poche per i single le occasioni per fare nuove conoscenze e rimpolpare la rubrica di contatti. La voglia di socialità, di stare in mezzo agli altri per fortuna c’è, ed è cosa nota visto che fa parte del tuo Dna. Quello che forse manca è un pizzico di coraggio nel mostrare apertamente i tuoi sentimenti. Se dall’altra parte c’è una persona audace, il problema non sussiste. Ma se hai messo gli occhi su una persona timida, dovrai mettere da parte qualche resistenza ed esporti in prima persona. Lo so, hai paura di incassare un rifiuto (in buona parte è “colpa” dell’opposizione di Giove), ma se non ti lanci non saprai mai come andrà a finire. È un buon momento anche per “aprirsi” con il partner, ritrovare un dialogo se nei mesi scorsi ci sono stati discussioni o questioni che hanno allontanato. Probabilmente un viaggio o semplicemente stare insieme in questo periodo di vacanze…

Cancro

Nonostante la presenza di Venere nel segno, luglio può essere stato un mese “strano” per l’amore. Le due eclissi che ne hanno scandito il cielo, infatti, potrebbero aver portato a galla alcune verità e incomprensioni nel rapporto, che non sempre sono state facili da gestire. Probabilmente sono state le coppie più giovani (nel senso di “recenti”) a risentire di questi influssi: laddove tu cercavi “definizione”, l’altro potrebbe aver fatto un passo indietro. Oppure c’è stata una discussione fondata sulla “fiducia” nel rapporto. Per chi è riuscito a superare questa fase, adesso va certamente meglio, e chissà che non sia proprio un viaggio a rinfrancare lo spirito. Chi è (tornato) single invece potrebbe vivere questa fase estiva in maniera più spensierata e appassionata con situazioni piacevoli, ma da verificare nel tempo. L’importante è che in questo momento tu pensi al tuo benessere. Ovvero che accanto a te ci sia una persona che sappia capirti e soprattutto amarti come vuoi tu.

Leone

Il Leone cambia approccio alla vita affettiva. Il ritorno del Sole (e di questo malloppo di pianeti) nel segno corrisponde a un risveglio emotivo che vale la pena essere indagato dai single. Il desiderio di conoscere, di rimettersi in gioco non può essere solo affare della tua mente fantasiosa o di giochi social a colpi di “like”. I pensieri a un certo punto vanno portati anche a terra, con un approccio più concreto. Vale la pena dunque uscire con gli amici, mettersi in mostra e dedicare del tempo al proprio aspetto fisico: con Venere nel segno, anche l’occhio vuole la sua parte, per sentirsi in forma e per piacersi. Se c’è una persona che ti piace da tempo, non esitare a gettare l’amo(re). L’intraprendenza non ti manca, anche se la fierezza a volte ti potrebbe portare ad attendere la prima mossa. Rompiamo gli schemi, non vorrai mica passare questo mese agosto andando dietro a qualcuno che non si sa come la pensi?

Vergine

Per i single decisamente la seconda parte del mese è la più interessante, con quel formidabile treno di pianeti che entra nel segno. Per i single, c’è veramente il “rischio” di innamorarsi di nuovo. È il momento di liberarsi di certe “resistenze” che ti trascini da tempo immemore, le delusioni del passato non possono rappresentare un metro di paragone con chi incontri in questo periodo. Ogni nuova conoscenza è a sé, e nessuno sarà mai uguale a quello precedente. L’amore in prima istanza chiede fiducia, per questo non ti perdere negli schemi chiusi dell’uomo o la donna ideale. E poi, cara Vergine, sei sicura che non ci sia proprio nessuno che già ti ronza per la testa? Agosto è un mese che, nella primissima parte, alimenta qualche dubbio sulle nuove conoscenze, o non ti vede pronto a darci dentro fino in fondo. Qualcuno ha bisogno di tempo per acquisire le sue convinzioni, o per sentirsi rassicurato. In certi casi è la partenza di uno dei due a interrompere le “sintonie”. Ma a questo punto tanto vale far scorrere la vita e le emozioni così come vengono.

Bilancia

Luglio lascia qualche strascico, soprattutto tra chi ha vissuto una separazione o ha subito un rifiuto da una persona con la quale stava allacciando un buon rapporto. Eppure, cara Bilancia, non ho dubbi nel dirti “morto un papa se ne fa un altro”. So che all’inizio di questo periodo non avrai molta voglia di rimetterti in gioco, di fare cose o vedere gente. Forse perché dentro di te covi ancora una piccola speranza nel ricucire i rapporti. Tuttavia, se razionalmente pensi che non ci siano più possibilità (a tal proposito dai un’occhiata all’oroscopo dell’altro), ti consiglio di guardare avanti. Anche perché agosto è un mese che rimette in moto il cuore e soprattutto la giostra degli incontri. Per quale motivo sprecare una così splendida occasione? Dall’11, con Mercurio di nuovo in buon aspetto, sarà molto difficile non impostare la rotta per una nuova conoscenza e, perché no, per un rapporto più solido.

Scorpione

Un certo nervosismo che ti porti addosso potrebbe non essere frutto solo di un periodo di stasi o fatica sul lavoro. Prima che ti trasformi in una bomba ad orologeria, forse è importante metterti davanti ad uno specchio e chiederti cos’è che realmente non va nella tua vita. Qualcuno in questi giorni potrebbe vivere un malessere personale, talvolta indefinito, che però ha bisogno di una risposta. Prima di tutto nei confronti di te stesso, e poi nei confronti di un partner che non riesce a capire per quale motivo sei in preda ad “ire funeste”. Qualcuno potrebbe vivere un vero e proprio momento di intolleranza nei confronti dell’altro, ma facciamo attenzione a non mettere troppo fuoco sotto la pentola, o l’acqua ad un certo punto “evapora”. Sono convinto che, nella maggior parte dei casi, questo sia un “tuo” momento. Che questo cielo ti stia mettendo di fronte ad aspetti del tuo carattere, problematiche passate o dinamiche psicologiche che non hanno nulla a che vedere con il partner.

Sagittario

Grande vitalità che coinvolge gli affari di cuore. Se il tuo cuore fino ad oggi è rimasto in una laguna di solitudine, non indugiare: tuffati nel mare di possibilità che agosto ti può offrire. Perché di validi incontri si parla, tra un mojito e una passeggiata sul bagnasciuga. Cerca di non pensare esclusivamente al lavoro e accendi i radar per connetterti alle energie del cuore. Di certo non è un caso che molti amori di questo periodo possano nascere durante un viaggio, o in generale con persone di altre città. Questa è anche la preferenza delle stelle. Se poi si tratta del vicino di casa, va bene lo stesso: non aver paura di “rovinare” un’amicizia, perché queste sono storie che durano nel tempo. Solo verso fine mese potresti farti prendere dall’ansia e da qualche dubbio. In molti casi, a “lamentarsi” è la tua natura indipendente che un partner “complice”, però, non cercherà mai di portarti via.

Capricorno

Tante le preoccupazioni di lavoro che hanno influenzato gli umori nella coppia nel mese di luglio, ma tanto anche il margine di ripresa di questo cielo di agosto. Sul fronte affettivo, ci avviciniamo sempre più a un autunno più generoso con “grandi progetti”, e sono molte le coppie che in questi giorni stanno scaldando i motori con promesse di lungo respiro. O che rafforzano lo status sentimentale con un semplice “io e te stiamo insieme”. La seconda metà del mese è vincente per programmare, ma anche per rimettere in moto il cuore con una nuova conquista. Al bando le timidezze e le resistenze dunque, perché molte occasioni potrebbero nascere durante un viaggio o con persone che sono diverse dal tuo “mondo”. Questo significa che quello stesso desiderio di rinnovamento di cui parlavo per il lavoro tocca anche il cuore. E può influenzare nella scelta di un partner che non sia solo “solidità” e “presenza” (elementi importanti per te nella costruzione di un rapporto), ma che rappresenti anche una ventata di freschezza nella tua vita.

Acquario

Con un cielo così teso, è normale che anche le relazioni affettive risentano di un certo nervosismo. Nella maggior parte dei casi, nulla di serio, sia ben chiaro. Chi ha una storia solida non teme scossoni. Ma in questo periodo potrebbe essere distratti da questioni di lavoro o di famiglia che stanno tenendo un po’ sotto scacco. Ci sono anche i soldi a creare discussioni: penso a chi sta investendo molto in un progetto e non vede ancora un ritorno, oppure a chi sta affrontando spese extra che di certo non fanno stare tranquilli. Chi è alle prese con una controversia legale e/o aspetta dei soldi da un ex, potrebbe essere preoccupato perché non vede soluzioni brillanti all’orizzonte. Anche in questo caso, un passo alla volta, senza andare in agitazione e ansia ma, allo stesso tempo, senza gettare la spugna. Quando ci sono opposizioni come queste, consiglio sempre di “esprimere”, di buttare fuori, senza tenersi tutto dentro.

Pesci

Luglio ha portato una ventata di freschezza e novità nella sfera sentimentale. Il buon transito di Venere ha ravvivato anche il cuore di molti single, che potrebbero arrivare ad agosto con qualcosa di nuovo per le mani. Tutto si vive all’impronta, senza prendere grandi impegni di definizione, anche perché vuoi prima acquisire convinzione della scelta che hai fatto. Fa parte di quel senso di equilibrio di cui parlavo prima, dove prima ancora di “voi” ci sei tu. Senza sbilanciarti subito sull’altro mettendo da parte le tue cose. Forse questo approccio più indipendente e contenuto ti fa sentire anche più sicuro di non “perdere”, di non rimanere scottato. Specie se gli inizi sono stati turbolenti, o se da poco eri uscito da un’altra storia importante che è difficile da cancellare. Se poi arrivi sin qui ancora con lo status di “single”, allora puoi sfruttare la prima metà del mese per vivere intense passioni, incontri che – tuttavia – andranno verificati nel tempo. Si sa, a parte il caldo, durante l’estate non vi è mai certezza di come una nuova storia possa evolversi. Maggiori certezze, invece, per le coppie che si amano: all’orizzonte ci sono progetti che possono rafforzare lo spirito del rapporto.