Grigliate del 1° Maggio sul terrazzo: senza fumo con erbe aromatiche e un filo d’olio

In vista della festa del 1° maggio che dovrà essere trascorsa a casa, arrivano le “regole d’oro” per una grigliata di carne perfetta da fare anche indoor e sul terrazzo nel periodo di lockdown. A consigliarle, per continuare a vivere nei migliori dei modi la voglia di condivisione e il buon umore che in genere “circonda” la carne alla griglia, soprattutto in occasione di festività e scampagnate fuori porta, è “Carni sostenibili”.

Niente fiamme

L’organizzazione no profit per grigliare in sicurezza anche in casa, consiglia di preferire aree ventilate, balconi e terrazzi o uno spazio giardino. Allo stesso tempo viene suggerito di utilizzare “griglie pensate proprio per l’indoor che grigliano e cuociono senza fare fumo”. Sulla scelta della carne gli esperti indicano di scegliere tagli nobili di bovino, come costate e filetto, braciole o costine di maiale, cosce o petto di pollo, insieme a salsicce, hamburger e spiedini. Per garantire invece una cottura salutare si segnala che la griglia deve essere rovente e “la brace senza fiamme ricoperta di polvere bianca”.

La marinatura

Per la buona riuscita della grigliata viene svelato anche qualche trucco quale quello, ad esempio, di estrarre dal frigo le fette di carne intere almeno due ore prima del consumo e condirle con sale e un filo d’olio prima della cottura. In particolare è consigliato di “utilizzare marinature a base di erbe aromatiche visto che “le erbe aromatiche sono un concentrato di sostanze antiossidanti che in parte evitano che si formino le sostanze potenzialmente nocive derivanti dalla cottura sulla fiamma viva”.

Il contorno

È infine preferibile mangiare la carne sempre con gli alimenti contenenti vitamina C, in combinazione con una bruschetta per i carboidrati e con verdure fresche e grigliate, per rendere l’apporto nutrizionale maggiormente equilibrato.