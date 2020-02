Scuole chiuse per altri 8 giorni in Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna

È deciso: lea scuole resteranno chiuse, la prossima settimana, in tre importanti regioni: la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna.

Il governo, su ispirazione del comitato scientifico e dopo una complessa discussione con le sette regioni interessate, nel nuovo decreto sociale sul coronavirus indicherà questo: in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dove è in cura il 93% dei positivi degli 821 totali del Paese, le scuole resteranno chiuse per altri otto giorni, fino a sabato prossimo.

In tre Regioni contagio ancora veloce

Il contagio, nelle tre regioni padane, ha un’evoluzione ancora troppo veloce e l’Organizzazione mondiale della sanità ha alzato il livello di rischio globale.

Le speranze di Luca Zaia, che avrebbe voluto riaprire gli istituti scolastici del suo Veneto, non sono state condivise dal governo.

Anche il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sperava di riaprire Università e scuole di ogni ordine e grado,, ma ha tenuto conto dell’indicazione dell’Istituto superiore di sanità: “Il contenimento del virus ha bisogno ancora di tempo”.

In 4 Regioni le scuole lunedì riaprono

Nel decreto, che dovrebbe arrivare sulle scrivanie dei governatori stamattina, si dirà ancora che nelle altre quattro regioni – Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e la recalcitrante Marche – gli istituti scolastici possono e debbono riaprire. Per ogni ordine e grado, infanzia compresa. Le condizioni generali in queste aree consentono il ritorno in classe degli studenti già da lunedì. E la riapertura varrà anche per le due province autonome, Trento e Bolzano: la prima aveva chiuso per coronavirus, la seconda per Carnevale. Da lunedì, anche nel Trentino Alto Adige si torna in classe.