Branko di fine febbraio: Vergine non cedere all’ansia, Sagittario via libera ai giochi d’amore

Febbraio per tutti è il mese dedicato all’amore. La sua derivazione però è dal latino “februltus” che vuol dire “rimedio agli errori”, dato che nell’antichità era il mese rivolto ai rituali di purificazione. Chi dovrà quindi rimediare a qualche errore commesso in passato?

Branko, col suo libro “Branko 2020 calendario astrologico” (Mondadori, 13,90 euro, 366 pagine) ci aiuta a capirne di più.

Vediamo i segni uno ad uno…

Ariete

Il vostro Marte è molto vivace e attivo sia in camera da letto che nella vita pratica sino al 15. Tuttavia qualcosa si agita sottotraccia nella vostra mente: rimuginate, ripensate al passato, controllate più volte i piani. Agite con furbizia, tamponate dove è possibile, cercate di tenere separati i vostri avversari affinché non si alleino fra loro. Dovete darvi una regolata anche con la salute però: proibiti gli sforzi fisici esagerati, occhio ai problemi di pressione alta!

Toro

Il mese inizia con il vostro Primo Quarto, si avverte una piccola scossa perché la Luna si congiunge a Urano nel vostro cielo ed è in angolo difficile con il Sole: impegnatevi a evitare scatti d’ira in casa. L’amore è sempre molto sensuale, goloso come voi negli incontri occasionali; a volte il partner potrebbe persino sentirsi spiazzato alla vostra irruenza. San Valentino sarà provocante. Cederete? È da scommetterci che di sicuro non ne rimarrete indifferenti!

Gemelli

Se avete affari in sospeso, contratti da siglare, progetti che illustrano qualcosa, cercate di concludere subito perché da lunedì 3 Mercurio inizia un lungo transito in Pesci, che terminerà solo l’11 aprile. I giorni immediatamente prima di San Valentino sono pieni di gentilezza: mostratevi più soddisfatti ed evitate di rovinare tutto con una battuta pungente il 23, quando la Luna Nuova vi potrebbe far essere molto meno dolci dei giorni precedenti…

Cancro

Il mese dell’amore esordisce bene, con Venere affettuosa e una bella Luna crescente nel settore degli incontri e delle relazioni sociali; poi lunedì 3 Mercurio inizia un lungo passaggio nei vostri amici Pesci. La stella degli affari nel 2020 sarà un’ottima alleata; dove non arriva la fortuna può arrivare l’ingegno. Insistete nella ricerca di novità anche se questa potrebbe creare scompiglio. Marte vi rende imprudenti e distratti, abbiate cautela!

Leone

Come ogni anno il freddo Sole acquariano vi infastidisce. Il disturbo si concentra in un settore specifico, è piuttosto un malessere generale che non vi fa sentire pienamente realizzati e soddisfatti di voi stessi. I raggi solari si intrecciano con quelli di Urano e minano la vostra autostima. Qualche soldino però a fine mese dovrebbe arrivare, ma non aspettatevi chissà cosa: Nettuno l’illusionista è nello stesso punto del cielo e potrebbe essere ambiguo!

Vergine

Anche se si tratta di un anno speciale per voi nati sotto il segno della Vergine non tutto va perfettamente nel verso giusto. In particolare in questo mese inizia un transito piuttosto lungo in angolo polemico in quel segno del Pesci. Un momento di verità arriverà attorno al 23. Non dovete però cadere nella trappola dell’ansia di quel che accadrà. Siate molto prudenti con i farmaci, non dovete abusarne. San Valentino sarà splendido con una Luna bellissima…

Bilancia

Il Sole vi fa avvertire in modo meno freddo il glaciale inverno, una bella luce limpida vi permette di guardarvi attorno e ragionare con lucidità. Il più importante alleato stellare del mese è lo sveglio Mercurio, che inizia lunedì 3 un transito prolungato in Pesci, il settore del cielo che influenza il lavoro, soprattutto dipendente. San Valentino è illuminato da una luce passionale, possessiva e sensuale. Febbraio è anche il mese che vi farà ritrovare un amore un po’ troppo sopito…

Scorpione

Se non fosse per il Sole in Acquario che si porta appresso un paio di cambi di Luna difficili questo sarebbe un mese perfetto. Per esempio c’è un bel Marte in Sagittario fino al 15, che ha le mani d’oro per i soldi: compra, vende, ricompra e investe e il bilancio finale è sempre in attivo. A San Valentino c’è la vostra Luna, ricca di promesse. Un incontro è sicuro il 23, con il novilunio arriva un affascinante straniero. Controllate la bilancia, che Venere è golosa…

Sagittario

Nel mese degli innamorati vi liberate presto di quella Venere eccitante ma instabile, e già venerdì 7 la stella dell’amore è tutta calore e passione, proprio come piace a voi: ci si incontra, scatta un’attrazione e finisce subito a letto senza troppe questioni. Per carità i giochi d’amore vi piacciono, ma devono essere solari, allegri, privi di quelle complicazioni gratuite che alcuni segni trovano così eccitanti e a voi risultano così banali e noiose…

Capricorno

È il mese dell’amore e vorreste dedicarvici. Tuttavia la sfera pratica è così interessante che non va trascurata. Mercurio, pianeta della comunicazione inizia proprio in febbraio un lungo transito in Pesci, dove resterà sino al 10 aprile; anche voi stranamente avete voglia di parlare, scrivere, di scambiare opinioni. Sarà difficile mettervi a tacere, anche se di solito siate silenziosi. Quando ci si ama si vince in due, soprattutto se la battaglia è condotta tra le lenzuola…

Acquario

Mese dell’amore ma anche del vostro compleanno, che nel 2020 vi vede ben piazzati nelle prime file alla partenza del gran premio dello zodiaco. Non ci sono stelle strepitose, tuttavia è il secondo mese in cui non avete nemmeno un pianeta negativo, se si eccettua il lento Urano che è sempre in Toro. Siate molto prudenti il 2, il 9 e il 15 con i cambi di Luna difficili: potreste soffrire di insonnia, mali di stagione a causa della stanchezza…

Pesci

Come già nel 2019 Mercurio trascorre nel vostro segno parecchio tempo, sarà con voi quasi ininterrottamente dal 7 febbraio al 10 aprile. L’anno scorso però, il pianeta era in contrasto con Giove, nel 2020 non ha ostacoli. Avrete un buon senso degli affari, vi muoverete con scaltrezza nelle trattative. Cautela nei giorni di Luna negativa (4, 5, 10 e 11) mentre Marte è difficile. La prima settimana è la più tenera, poi Venere diventa molto pratica, sfruttatela al meglio!