Paolo Fox di fine febbraio: Cancro controlla le spese, Scorpione attenta ai segni d’acqua

Febbraio, mese dell’amore. In pochi sanno però la vera origine della festa degli innamorati, celebrata ogni 14. La leggenda dice che san Valentino sentì passare due fidanzati che stavano litigando vicino al suo giardino. Uscì andando loro incontro con una rosa che regalò pregandoli di fare pace. I due giovani qualche tempo dopo gli chiesero di unirli in matrimonio. Sarà davvero il mese dell’amore? Paolo Fox col suo “Paolo Fox l’oroscopo 2020” (Cairo editore, 263 pagine, 10 euro) ci aiuta a saperne di più guardando le stelle. Vediamo i segni uno ad uno…

Ariete

Gli incarichi di lavoro potrebbero essere più impegnativi del previsto. La realtà è che chi ha un’attività fissa, è dipendente non è in pensiero per il suo posto di lavoro. È un ottimo cielo per chi desidera riscoprire il desiderio di amare, anche perché Venere entra nel vostro segno a partire dal 7; se da tempo state vivendo un rapporto deficitario potete finalmente dire basta. Saturno e Giove dissonante provoca qualche momento di tensione: attenzione!

Toro

Ecco un altro mese molto importante per farsi valere nel lavoro, nello studio, dipenda da ciò che desiderate. Se siete reduci da una situazione di blocco, ora si riparte. Mercurio inizia un transito interessante già da lunedì 3 e continua l’ondata positiva provocata da Giove e Saturno in ottimo aspetto. È un cielo ricco di avvenimenti ed emozioni per l’amore. Può anche essere il periodo migliore per innamorarsi perdutamente di una persona…

Gemelli

Febbraio è un mese in cui è possibile qualche buona risposta, come si era detto non c’è più Giove contro. Chi si è sentito messo da parte nel 2019 non ha ancora le idee chiare. Questo mese riporta alla luce le emozioni più vere in particolare dopo il 7, cioè da quando Venere non sarà più contraria. La realtà è che ora c’è bisogno di tranquillità, i più fortunati hanno mantenuto un rapporto solido, quello di sempre. Marte in opposizione porta qualche disturbo psicofisico…

Cancro

I più tranquilli del periodo sono i lavoratori che svolgono l’attività indipendente, possono gestirla come credono; nonostante ciò c’è sempre da tenere sotto controllo le spese. Come si era spiegato la vita sentimentale è rimasta coinvolta e in certi casi danneggiata dalle preoccupazioni di lavoro, così è abbastanza normale, soprattutto dopo venerdì 7 sentirsi un po’ meno appagati. Febbraio è un mese molto sotto pressione, siate cauti…

Leone

Un altro mese da dedicare all’attività, visto che c’è la possibilità di recuperare il tempo perduto, se tra novembre e dicembre 2019 qualcosa è saltato. L’amore si scalda, febbraio è un mese interessante e intrigante per i nuovi amori. Questo potrebbe portare i cuori solitari e le persone che da tempo sono sole ad affacciarsi alle novità. Attenzione però a non lasciarvi andare un po’ troppo in situazioni che possono essere “scomode”…

Vergine

Non ci sono grandi indecisioni nel 2020, quindi possiamo parlare di un anno che porterà fortuna a chi sa fare! Si parte bassi in amore, ma la grande frenesia che c’è nell’ambito del lavoro, è probabile che lo slancio passionale sia inferiore solo perchè la tua testa sta altrove, dovete risolvere qualche problemino a lavoro per tornare a potervi concentrare su qualcun altro. Marzo sarà un mese più gratificante per gli affetti, non disperate…

Bilancia

I più prudenti, che hanno messo i soldi da parte e al sicuro, non sono a rischio, diversamente chi ha sbagliato qualche scelta deve tener d’occhio il bilancio. Sotto il profilo sentimentale febbraio porta alla luce tensioni nate nei mesi passati, l’amore passa in secondo piano a causa dei problemi di lavoro o di studio per i giovani. Il 2020 è un anno in cui si possono rompere i legami precari, attenzione a non insistere troppo nelle provocazioni…

Scorpione

C’è sempre qualche irascibilità latente che bisogna tenere sotto controllo. Qualche Scorpione ha già notato che da circa un anno tutte le situazioni di lavoro sono cambiate, potrebbe esserci stato un nuovo riferimento a livello di capi o colleghi. Per i sentimenti bisogna capire che cosa è successo in passato, chi è sposato o ha avuto da poco un figlio vuole rassicurazioni anche di tipo economico. Attenzione, molta, ai segni d’acqua…

Sagittario

Ecco che febbraio convalida le scelte fatte a gennaio, importanti proposte possono essere gestite meglio, anche se dovete vendere una proprietà oppure ricavare dei soldi tutto sembra favorevole. Se c’è da fare una proposta, ricordate che dovete farla da dopo il 17. Sembra finito il periodo delle grandi polemiche, ora i cuori solitari possono vivere emozioni in più, chi vuole amare part time può finalmente farlo. Torna anche la stabilità emotiva…

Capricorno

Avere Giove e Saturno nel segno non è cosa da trascurare, questi pianeti hanno formato la stessa congiunzione nella primavera degli anni 60 e saranno attivi fino al 2021. Febbraio lascia spazio a molte emozioni che riguardano i sentimenti, sta a voi decidere quando mettervi in gioco. Soprattutto chi è da solo da molto tempo. Febbraio è un mese un po’ nervoso, soprattutto nella seconda metà, nulla di grave perché c’è sempre il sostegno dei pianeti…

Acquario

Ecco il mese dell’Acquario, con il Sole che passa nel segno e nei primi giorni anche Venere. I più fortunati, quelli che dopo quasi due anni di fermo hanno già recuperato un’attività, ora pensano a come riconquistare un posto al sole. Sul piano degli affetti è tempo di vivere le relazioni intriganti purché non condizionate da troppa gelosia. Chi è rimasto deluso dall’amore continua a credere poco nei sentimenti, ma questo non vuol dire che non possa trovarne più…

Pesci

Venere è nel vostro segno zodiacale fino al 7, anche questo è un indizio di forza. Se l’anno scorso è saltata una collaborazione oppure qualcuno ha cercato di mettervi i bastoni tra le ruote gettando fango sulle vostre capacità o non valutandovi come avrebbe dovuto ora il gioco torna nelle vostre mani. Se il cuore è ancora solo dopo una crisi vissuta l’anno scorso, è tempo di aprire le porte a un nuovo amore. Venere vi alimenta di passione…