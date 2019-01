Allerta meteo: neve da domani in Sardegna e al Nord

Nuova ondata di aria gelida da latitudini polari attraverso la Valle del Rodano e nuovo maltempo sull’Italia. Attenzione fin dalle prime ore di domani, mercoledì 30 gennaio, quando si innescherà (e durerà almeno 48 ore) un ciclone mediteranno di estrema violenza sul Golfo di Genova in una delle peggiori configurazioni meteorologiche per il Paese.

Una perturbazione atlantica porterà da domani, mercoledì 30 gennaio, una nuova fase di maltempo al Nord con nevicate anche a bassa quota. Lo segnala la Protezione civile che ha emesso un’allerta meteo.

Dalle prime ore di mercoledì, indica l’avviso, ci saranno nevicate fino a quote di pianura su Lombardia, Emilia-Romagna, entroterra ligure, Toscana settentrionale e orientale, con accumuli al suolo da deboli a moderati, puntualmente abbondanti sui rilievi; sopra i 300-500 metri, sul resto della Toscana, con accumuli al suolo da deboli a moderati.

Dalla mattina del 30 gennaio, si prevedono inoltre nevicate, sopra 400-600 metri, sulla Sardegna, con accumuli al suolo deboli.

Venti forti o di burrasca, dai quadranti occidentali, dapprima sulla Sardegna in estensione, dalla sera, a Sicilia e Calabria.

Mareggiate lungo le coste esposte.

Le prime precipitazioni

“Date le basse temperature”, avvertono gli esperti del sito IlMeteo.it, “la neve subito cadrà copiosa in pianura su Piemonte, Liguria tutta specie a Genova, Lombardia specie a Milano con 10 centimetri in poche ore, tutta la Toscana con 7 a Firenze; poi la perturbazione investirà tutta l’Italia”.

Giovedì non molla

Giovedì neve abbondante è prevista su Emilia Romagna, al Centro, Umbria, Marche e a quote bassissime su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, in ogni caso fino alle porte di Roma e Napoli. Giovedì 31, inoltre, sarà essenzialmente la giornata del Nord-Est con precipitazioni nevose intense (altri 10 centimetri, si arriverà almeno a 20 in totale) su Emilia Romagna tutta e Triveneto in pianura.

Da venerdì a sabato

Tra venerdì 1 e sabato 2 febbraio, infine, una vasta area depressionaria in arrivo dal Polo Nord farà il suo ingresso facendo peggiorare ulteriormente le condizioni meteo. “Mancano ancora diversi giorni ma”, conclude il team del sito IlMeteo.it, “al momento i nostri modelli indicano la possibilità di abbondanti nevicate fin sulla pianura Al Nord Ovest con accumuli superiori ai 20 centimetri a Torino e Milano. Il vortice ciclonico poi si approfondirà sul Mar Tirreno, richiamando umidi ed instabili correnti di Libeccio che forniranno ulteriore carburante all’ondata di maltempo che investirà buona parte delle Regioni del Centro Sud con rovesci e temporali intensi”.