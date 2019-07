Temporali sul Centro-Nord, termometro in picchiata, 10 gradi in meno

Weekend con pioggia e temporali. Una perturbazione di origine atlantica porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni del Nord, con temporali diffusi e intensi che si estenderanno alle regioni centrali, a partire dalla Toscana: lo rende noto la Protezione Civile, secondo la quale le temperature, inizialmente ancora elevate o molto elevate su gran parte del Paese, con la perturbazione subiranno una marcata diminuzione.

I temporali previsti inizialmente su Piemonte e Lombardia

Sono previsti temporali su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia.

Dal pomeriggio di sabato 27 luglio, le precipitazioni interessano anche Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia-Romagna e, a seguire, la Toscana. I temporali potranno essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.

Le previsioni per il weekend

Nubifragi, grandinate anche di grosse dimensioni e improvvise quanto violente raffiche di vento: l’ondata di calore che si è abbattuta sull’Italia lascerà il posto, nel weekend, a una perturbazione che colpirà principalmente il Centro-Nord, abbassando le temperature anche di 10 gradi. Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, il prossimo fine settimana l’anticiclone africano verrà spazzato via dall’arrivo di una perturbazione atlantica.

Tra sabato e domenica il peggioramento

Sarà tuttavia tra sabato e domenica che si attende la fase chiave del peggioramento con rovesci e temporali al Centro-Nord, localmente di forte intensità: lo scontro tra l’aria più fresca atlantica con quella calda e umida preesistente sarà infatti alla base di locali nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento.

Tra le regioni più colpite tutte quelle del Nord, a seguire anche Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Romagna. Ai margini invece il Sud con temporali solo sulla Campania”.

Temperature giù anche di 10 gradi

Il maltempo abbasserà le temperature anche di 8-10 gradi al Centronord e in misura minore sulla Campania, tra domenica e lunedì anche sul resto del sud. Intanto fino a venerdì prevarrà il forte caldo.

“Questa terza ondata di calore – osserva Ferrara – sarà poco meno intensa di quella di fine giugno. Sono attesi infatti picchi di 36-38 gradi sulla Valpadana, fino a sfiorare i 39-40 sulle aree interne di Toscana, Lazio, Sardegna e in Umbria. Lungo le coste si avrà qualche grado in meno ma con afa alle stelle, in particolare in Liguria ma in generale su gran parte dei litorali; qui le temperature percepite potranno essere talora superiori ai 38 gradi nonostante massime attorno ai 30-32.