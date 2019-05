Richiamati da Coop i frutti di bosco congelati Danti Mirtilli: rischio epatite A

Rischio di contaminazione microbiologica da virus epatite A. Con questa motivazione Coop ha ritirato dai suoi punti vendita di Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo i frutti di bosco congelati Danti Mirtilli prodotti dalla Danti Giampiero & C. di Abetone Cutigliano (Pistoia). Il richiamo, partito dall’azienda stessa, riguarda la confezione da 300 grammi.

Numeri e mail per informazioni

Il lotto è contrassegnato dal codice L-BZ 015FB e la data di scadenza è indicata a dicembre 2021. Scrive Coop sul suo sito: “Invitiamo i consumatori che l’avessero acquistato a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso della confezione”. Per ulteriori informazioni si possono contattare i numeri 0573.68.025 o 346.99.17.723. In alternativa si può scrivere all’indirizzo mail info@dantimirtilli.it.