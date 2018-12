Branko oroscopo 2019: Toro un anno importante, Vergine stregata dalla Luna

“L’anno nuovo è come un libro di 365 pagine vuote… fai di ogni giorno il tuo capolavoro, usa tutti i colori della vita e mentre scrivi sorridi”. È questo un meraviglioso augurio per il 2019 a tutti i segni. Ma cosa davvero dobbiamo attenderci? Branko, col suo “Branko 2019, calendario astrologico” (Mondadori, 13,90 euro, 366 pagine) ci insegna a capire i segnali che le stelle ci inviano…

Ariete

Ricorderete a lungo questo nuovo anno della vostra vita, specialmente i mesi di aprile, luglio e agosto, quando sarete coinvolti nel fuoco benefico di Marte e Giove. Per la prima volta molti di voi guadagneranno davvero, con l’allettante prospettiva di accumulare presto altro denaro. Il vostro incedere è unico e inconfondibile, avete bisogno di luci forti e decise sul vostro cammino. Ma chi può fermarvi quando decidete di andare a combattere con tutto voi stessi?

Toro

Un anno molto importante per la vostra vita: amore, lavoro, affari, carriera, anche le mete esistenziali possono cambiare alla luce della verità di Saturno, splendido nel segno del Capricorno, insieme a Plutone e Giove, dal mese di marzo in trigono con Urano nel vostro segno. Questa si è che è fortuna! Questo influsso cambierà il vostro modo di vedere il mondo, consideratelo come un preziosissimo talismano per trovare nuovi spazi spirituali prima, e professionali poi…

Gemelli

Restate come siete. Mercurio è governatore del vostro segno, vi ha regalato la parola sciolta, la capacità di pensiero e di azione, un po’ delle sue ali sono presenti anche nella vostra vita che si può definire più che brillante. Come sottolinea Nettuno negativo, alcuni aspetti dell’attività vanno cambiati e certe collaborazioni andrebbero interrotte. L’amore vi regalerà sensazioni più vive e eccitanti, così in autunno sarete pronti per una nuova migrazione!

Cancro

Giove, il grande amico dello scorso anno, ritorna di nuovo generoso e affettuoso al vostro fianco. Il pianeta della legalità e della buona ventura viaggia nel settore della salute e del lavoro. Potrebbero verificarsi problemi di comprensione anche nei rapporti stretti, in casa e nel matrimonio. la macchina del successo non è solo un sogno, la felicità un’utopia, marzo comincia a mandarvi i meravigliosi segnali delle stelle della fortuna e dell’amore…

Leone

Il cielo del nuovo anno non si stanca di darvi una possibilità in più, un aggancio, un viaggio all’estero, che può imprimere una svolta a chi esercita una professione indipendente e chi cerca una nuova occupazione, ma anche un altro amore. Qualcuno si spingerebbe a definire questo, tout court, l’anno del Leone e non sarebbe così lontano dalla realtà. Gli antichi sapevano bene quel che facevano attribuendovi come governatore il Sole e come simbolo il Leone, forte e generoso…

Vergine

Mercurio vostra ingegnosa guida celeste, quest’anno sembra davvero usare molto le sue proverbiali ali, passa veloce attraverso i vari segni, per fortuna anche quelli che non amate, e vi accompagna in un giro educativo attorno al mondo degli affetti. La donna Vergine ancora sola sarà stregata dalla Luna, magari già dalla domenica dell’Epifania. Quando i rapporti diventano un po’ complicati e tormentati, sapete alleggerire la situazione con il vostro umorismo…

Bilancia

Il nuovo anno, con i suoi transiti innovativi, è caratterizzato da correnti alterne, ma assolutamente interessante per le opportunità che può offrire, soprattutto in estate. Dovrete stare attenti alle situazioni che si presentano nei mesi invernali. Persino la bionda Venere finge di non sentire i vostri sospiri, forse perchè vi vuole far aprire gli occhi su certe realtà. Potete decidere se dare un taglio netto alle collaborazioni, a società e imprese che non rendono…

Scorpione

La notte di Capodanno la Luna splende nel vostro segno, insieme a Venere, ottimo auspicio per iniziare bene il 2019: sarete subito al centro dell’attenzione! Potrete soddisfare il vostro bisogno di essere là dove accadono grandi eventi per sperimentare sensazioni nuove, è la vostra forza. Il vostro quadro astrale è migliore di quello del 2018. Voi siete molto ben rappresentati dalla fenice, la celebre creatura che rinasce dalle proprie ceneri…

Sagittario

Budapest: la vostra città simbolo, chissà se a Pasqua o durante le vacanze estive riuscirete a farci un salto. E’ un suggerimento che arriva già da un primo sguardo del 2019. Oltre questo, dovrete osservare scrupolosamente le regole legali, non dare mai troppo nell’occhio, specie nei periodi in cui avrete Marte contro. Felicità: parola tonda, gentile, ma astratta, che non per tutti vuol dire la stessa cosa; per voi significa amore. Ricordate che Giove ama le persone di carattere…

Capricorno

Un anno strepitoso, un periodo pieno di memorie, di ritorni, di ricordi che affiorano dopo tanti anni. Saturno nel segno lascia la sua impronta. Il vostro cielo è animato da tante stelle che vanno e vengono. Chi vi potrà dare qualche noia seria è Marte, quando si troverà in aspetto critico. Dopo l’eclissi solare di luglio, arrivano notti di grande passione e di promesse anche per le coppie di lunga data. E i nuovi legami sono protetti dalla maturità di Saturno!

Acquario

Qualche sentiero di guerra è segnato dalle stelle del nuovo anno, come confermano i due pianeti che si muovono alle vostre spalle. Finalmente avrete la reazione giusta, grazie anche alla protezione di altri corpi celesti, che non mancano, a cominciare da Giove straordinario in Sagittario. Marte è protagonista eccezionale del 2019, nel senso che si farà sentire con il suo influsso nei momenti più significativi della vostra vita. Le donne del segno troveranno l’uomo che desiderano…

Pesci

Metamorfosi, rinascita, nuovi sogni che possono trovare spazio nella realtà. Il vostro è un segno tra i più illuminati anche nel 2019. Sin dal novembre del 2018 Giove è in transito in Sagittario: chiaramente non è in sintonia. però dovete ricordare che, nonostante eventuali noie con le autorità, quel pianeta indica il vostro successo. Turate fuori la vostra personalità. Avete mai visto uno stormo di gabbiani alzarsi in cielo all’improvviso? Sarete voi…