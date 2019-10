Simon&TheStars weekend: Gemelli giorni di passione, Capricorno le amicizie promettono bene

Ecco l’oroscopo settimanale dell’amore per i giorni che vanno dal 21 al 27 ottobre e che si preannuncia particolarmente interessante perché mercoledì 23 ottobre il Sole cambia posizione: lascia la Bilancia ed entra in Scorpione. Come ormai saprete benissimo, il cambio di segno del Sole rappresenta la lancetta più importante dell’orologio astrologico. Ogni segno infatti compie un “giro dell’anno” articolato in dodici tappe e, quando il Sole cambia segno, passa alla tappa successiva.

Come sempre, l’estratto che trovate sotto è di Simon & the Stars e la versione completa si trova sul sito dell’astroblogger. Ma soprattutto date un’occhiata alle previsioni astrologiche per tutto il 2019.

Ariete

Di recente il cuore non ha “brillato” di certo e ora bisogna vincere questa forza “contraria”. Tra lunedì 21 e mercoledì 23, ad esempio, se qualcuno si propone con un invito o una lusinga, non essere troppo diffidente. Certo, le conoscenze e le storie che nascono in questo periodo contengono una piccola sfida. Ma prima di dirti: “ma chi me lo fa fare?”, ti consiglio di capire fino a che punto puoi spingerti. Il weekend è più complicato per le coppie, visto che la Luna sarà in opposizione. Ciò che non ti va è sentirti “stretto” in alcune dinamiche. Anche qui, risalir la china significa non lasciarsi scivolare addosso ciò che non va. Parlatene, una soluzione c’è sempre… ma pretendi comprensione!

Toro

Periodo movimentato per il cuore! Mettere il piede in una storia clandestina è rischioso, ma se aiuta a capire meglio da che parte stare, ben venga. Cerca però di non prendere decisioni affrettate perché questo è un cielo “mutevole” e c’è il rischio di cambiare idea più volte. Solo chi è realmente deciso, può mettere la parola fine ad una relazione entro la fine del mese. Una questione va affrontata tra martedì 22 e mercoledì 23. Intrigante la giornata di venerdì 25 per i single. In alto le emozioni, e una persona che fa davvero perdere la “bussola”.

Gemelli

Cerchiamo di non “inquinare” gli umori con il partner se c’è qualcosa che non va. Piuttosto, l’altro può essere un tuo valido alleato per uscire da un’impasse. In fondo, in questo periodo stai cercando “comprensione”, ma per riceverla bisogna smussare qualche piccolo spigolo del carattere. Alcune discussioni possono essere affrontate intorno a giovedì 24. Piacevoli e interessanti le giornate del weekend, per i single ma anche per chi da qualche tempo sta portando avanti una nuova conoscenza. L’elemento passionale è molto importante, ma non sempre in questo periodo l’attrazione fisica e quella mentale vanno di pari passo. Oppure sei tu che prima di “concederti” hai bisogno di tempo e fiducia.

Cancro

Venere e Mercurio a favore preannunciano novità. Sono soprattutto i single a beneficiarne. Un cielo che mette in contatto te con il mondo esterno (e la socialità) è in arrivo intorno a venerdì 25, quando anche il Sole è in buon aspetto. Chi vive una crisi profonda, in questo periodo può trovare un nuovo riferimento per il cuore o lo slancio per prendere di petto la situazione. Allo stesso modo, chi desidera dare una svolta alla relazione, può iniziare a progettare grandi evoluzioni. Attenzione solo al weekend, costellato da stanchezza. Il partner sta facendo pressioni? Ti senti in qualche modo “costretto”? Parlatene, e cerca di esprimere chiaramente il tuo punto di vista.

Leone

Houston, abbiamo perso il contatto! In amore ci sono interferenze che non permettono di viversi i sentimenti fino in fondo. Cerca di non lasciarti andare con giudizi e provocazioni troppo “pungenti”. In questo periodo infatti tendi a essere un po’ prepotente. Cerca di essere più comprensivo nei confronti del partner. Se sei alle prese con una separazione, fai attenzione a come gestisci la cosa. Alcune soluzioni possono arrivare entro la fine dell’anno, ma questo è il momento più delicato che potrebbe influenzare il corso degli eventi. Per i single si apre un cielo di possibilità, con incontri interessanti nel fine settimana, anche se i nuovi amori hanno bisogno di tempo per decollare.

Vergine

In quest’ultimo periodo il lavoro ha sottratto molto tempo al cuore. La Vergine passa sempre per un segno stacanovista, ma non c’è nulla di più errato. Bisogna ritrovare una dimensione più vicina al piacere. Per i single, ma anche per chi da tempo vive una relazione statica, è tempo di rompere il guscio di protezione dai sentimenti e tornare a sognare. In certi casi, vale la pena di approfondire una conoscenza che può rivelarsi una “perla”. Interessanti le giornate tra mercoledì 23 e venerdì 25. Qualcuno potrebbe sbottonarsi con te e dirti che sei una persona speciale. A volte in maniera criptica, ma sta a te capire cosa intende… ed eventualmente sbottonarti a tua volta.

Bilancia

In amore c’è un gran trambusto. E mi riferisco a tutte quelle coppie in crisi, indefinite, clandestine. Perché ogni giorno che passa, è un giorno con una consapevolezza in più. Entro la fine dell’anno sarà difficile non arrivare a un o è bianco o è nero. Come leggerai nel mio libro, il 2020 è l’anno che riporta leggerezza e benessere nel cielo della Bilancia. I sentimenti devono scorrere senza intoppi. Ed è un po’ come se in questo periodo tu stessi “apparecchiando” la tavola della tua futura serenità. Bene l’aspetto erotico e le passioni da vivere sul momento, ma prima di definire “amore” qualcun altro, cercherei di avere chiara la situazione.

Scorpione

Chissà che una recente amicizia non sia la chiave per far svoltare anche il cuore. Venere continua a favorire la nascita di nuovi amori. Nell’aria si respira stupore perché in certi casi la freccia di Cupido cade dove meno te l’aspetti. Ma se ancora non c’è nessuno a cullare i tuoi sentimenti, non perdere l’occasione di un evento mondano soprattutto intorno a venerdì 25. In amore la presenza di Urano in opposizione potrebbe stupire, ma in modo diverso. Chi tiene il piede in due storie, entro pochi giorni dovrà fare una scelta. Ma le sorprese non finiscono qui: in questo periodo ci sono notizie che potrebbero “spiazzarti”. Di cosa si tratta? Tieni le antenne dritte.

Sagittario

Ultimamente potresti anche aver trovato un nuovo interesse, ma è come se in te aleggiasse un sentimento di confusione. Colpa dell’altro? O sei tu ad aver paura a rimetterti in gioco? Ti suggerisco solo di viverti le nuove conoscenze (ma anche le storie, se già durano da un po’) giorno dopo giorno. Ci sono poi situazioni o pensieri inconfessabili, perché nati sotto un cielo di clandestinità. In questo caso, facciamo attenzione… soprattutto se sei tu a non avere il cuore libero. In questo periodo hai bisogno di evasione. L’importante è che tutto venga fatto con consapevolezza. Giovedì 24 e venerdì 25 puoi essere un po’ più insofferente, occhio a non essere troppo pungente.

Capricorno

Non sottovalutare le nuove amicizie: ce ne sono alcune che promettono bene e che potrebbero presto mostrare un lato più romantico. Hai bisogno di tempo per lasciarti andare. Ma è anche vero che a volte è la timidezza a frenare. È questione di tempo, ma tu non avere paura di viverti le emozioni. Tra giovedì 24 e venerdì 25 abbiamo un cielo che rende omaggio al cuore. Ciò che in questo periodo intriga sul fronte dei nuovi incontri è uno stimolo mentale e intellettivo, qualcuno che sappia catturare la tua curiosità. Poi, per carità, anche l’occhio vuole la sua parte. Facciamo attenzione alle giornate del weekend: stanchezza, piccoli problemi da risolvere o irritazioni accerchiano l’umore.

Acquario

Ancora una settimana particolare sul fronte sentimentale. Avvicinati gradualmente all’obiettivo… lanciando ogni tanto qualche piccolo “razzo di segnalazione”. Vale a dire: fatti avanti e soprattutto fatti notare! Non avere timore di esprimere le tue emozioni nel weekend. Se qualcosa è rimasto in sospeso, come una discussione o una scelta da prendere di comune accordo, se ne parlerà tra martedì 22 e mercoledì 23. Come ti dicevo la scorsa settimana, non è più tempo di nascondere la polvere sotto al tappeto, ma di prendere il toro per le corna. Una volta per tutte. Rivoluzioni in vista.

Pesci

Venere prosegue il suo transito favorevole al segno e questo significa che l’amore chiama. Ma intorno a giovedì 24, quando la Luna è in opposizione… occorre chiarire una situazione. Questo vale anche per tutte quelle coppie che devono prendere decisioni importanti. Ma alcuni “confronti” sono assolutamente costruttivi: chi sta organizzando un evento importante avrà il via libera da dicembre, quando Giove torna finalmente a vostro favore. E poi ancora nel 2020 (piccolo spoiler), che per i Pesci sarà finalmente l’anno della realizzazione di molti progetti d’amore.