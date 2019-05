Primavera latitante: banane, salmone e bresaola, tutti i cibi contro il malumore

Dal latte alle mandorle, passando per il tonno e le banane. Arriva la mini guida con i 12 alimenti alleati del buonumore messo a rischio da un meteo che continua a mantenersi precario. Un periodo che può procurare a molti mancanza di energia, spossatezza, sonnolenza, malinconia e riduzione della produttività. Ben venga quindi una dieta che contenga “cibi utili”, ossia ricchi di vitamine del gruppo B, ferro, zinco, potassio e magnesio.

“Alimenti dal potere riequilibrante”

“Esiste una stretta relazione tra cibo e umore e determinati alimenti hanno un forte potere riequilibrante”, commenta Michelangelo Giampietro, medico specialista in scienza dell’alimentazione e in medicina dello sport, “i cibi giusti sono quelli ricchi di specifici micronutrienti”. ra tutti, il latte, come tutti i latticini contribuiscono ad attenuare insonnia e nervosismo. La frutta secca è ricca di magnesio, vero scudo contro la stanchezza fisica e mentale.

Frutta, carboidrati e pesce

Inoltre l’uva è un toccasana per l’umore, ricca di vitamina D, vitamina E, zinco e Omega 3. La pasta è ricca di triptofano, precursore della serotonina, l’ormone che regola l’umore. Le banane, ricche di potassio e magnesio, contengono anche il cromo, una sostanza che aiuta a regolare la serotonina. Salmone e tonno sono ricchi di Omega 3, acidi grassi essenziali che vanno ad agire sulla serotonina; anche nelle conserve in scatola, sono un vero antidepressivo naturale che va a regolare gli sbalzi d’umore.

Carni bianche, proteine vegetali e cioccolato

La carne di pollo è ricca di proteine, con pochi grassi e grazie alla vitamina B6 contrasta malumore e stanchezza. La bresaola della Valtellina Igp ha proteine, vitamine del gruppo B e sali minerali ed è povera di grassi (2 g per 100 g di prodotto) ed è una buona fonte di triptofano. Il cioccolato è un ottimo cibo antidepressivo e aiuta a ridurre lo stress. L’avena contiene zinco utile a contrastare la fatica e la perdita di energia. Il miele ha proprietà antibatteriche e cicatrizzanti e favorisce la calma. Le lenticchie, infine, sono versatili e nutrienti, con ferro, potassio e fosforo.