IlMeteo.it, la scommessa vinta del sito italiano di previsioni: “Popolare è bello”

Sono le informazioni più cercate online e mettono tutti d’accordo: dai millennials agli over 60. E neppure la clausura forzata da coronavirus le rende meno interessanti. Sono le previsioni del tempo: ogni giorno milioni di italiani compulsano i siti di meteorologia per sapere se pioverà o splenderà il sole. In cima alla classifica, lo certifica Audiweb, iLMeteo.it che da anni è il primo sito di informazione meteo in Italia.

Nato 20 anni fa dall’intuizione di Antonio Sanò (nella foto di apertura), oggi presidente della società, iLMeteo.it ha una rete di collaboratori di oltre 20 persone e si affida a modelli di previsione proprietari di ultima generazione. Ma a fare davvero la differenza è il tone of voice.

Qual è la vostro punto di forza? Quel quid che vi rende riconoscibili in pochi secondi?

“Comunicare dati scientifici con un linguaggio comprensibile e immediato, per certi versi popolare, è la nostra forza” dice Emanuele Colli (nella foto sopra), amministratore delegato entrato nel gruppo un anno fa. “Intorno al nostro sito siamo riusciti a costruire una comunità di lettori che cresce giorno dopo giorno e ha voglia di interagire – i numeri della pagina facebook lo testimoniano – il nostro impegno è quello di fornire informazioni “digeribili”, semplici ed efficaci che sappiano arrivare a un pubblico eterogeneo e garantire facilità di lettura delle nostre previsioni sia attraverso l’app che navigando sul sito. Il tutto con un linguaggio “pop”. Parte integrante dello stile de iLMeteo.it le immagini che con una scelta di colori d’impatto e una grafica sempre riconoscibile rappresentano un appuntamento ormai irrinunciabile per milioni di utenti.

Questi elementi, però, sono anche stati oggetto di critiche. Come avete risposto?

“Continuando a lavorare sodo. Ascoltandole e migliorando, anche. Ma senza mai snaturarci. Le previsioni del tempo negli ultimi anni hanno assunto un peso sempre più determinante – prosegue Colli – e nella partita iLMeteo.it si è assicurato un ruolo di primo piano proprio per la sua capacità di entrare in contatto con pubblici diversi in un modo così peculiare. Essere “pop”, infatti, è una vocazione alla quale non vogliamo rinunciare – aggiunge l’amministratore delegato della società – per noi essere trasversali è un valore irrinunciabile. Tuttavia, non bisogna confondere il “tone of voice” con i dati e i modelli matematici molto sofisticati che rendono le nostre previsione estremamente precise e affidabili”.

Quindi l’attitudine pop nel caso de iLMeteo.it non esclude, ma anzi, si accompagna anche con collaborazioni importanti?

“Certo – dice l’amministratore delegato – e questo perché il tone of voice e la veridicità dei contenuti sono su due piani diversi: il nostro linguaggio è pop per arrivare a tutti, mentre il modello che utilizziamo per le previsioni è una garanzia di precisione: non è un caso che collaboriamo come provider con tutti i principali media italiani. “A partire dall’inizio dell’anno, per esempio – dice Colli – abbiamo siglato la partnership con Sky Italia”. Il sito web fornisce alla media company i suoi dati, mettendo a disposizione della redazione meteo di Sky TG24 le sue mappe isobare e i suoi modelli previsionali. Ma abbiamo partnership attive anche su La Repubblica, La Stampa, Il Messaggero e Radio Capital, solo per dirne alcune. “La stampa però non è l’unico nostro interlocutore – aggiunge l’ad de iLMeteo.it – abbiamo una collaborazione anche con INGV nell’ambito di un progetto per la previsione dei terremoti dove il portale ha fornito all’istituto i propri dati meteorologici. “Insomma – conclude Colli abbiamo imparato a valorizzare le nostre peculiarità senza smettere mai di investire in innovazione”