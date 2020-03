Meteo: tempo ancora instabile anche nel weekend, clima mite al Nord e sul Tirreno

Il maltempo che sta interessando tutta Italia sta per finire. Il tempo oggi sarà a tratti instabile sulle regioni centrali e meridionali con precipitazioni a carattere sparso, localmente anche temporalesche e con locali grandinate. Cielo sereno o poco nuvoloso e con clima mite al Nord e sui settori tirrenici.

Infine, nel corso del prossimo weekend il tempo risulterà instabile sabato al Sud, mentre domenica ci attendiamo l’arrivo di una nuova perturbazione che dovrebbe colpire le Isole maggiori e nuovamente il Centro-Sud.

Domenica peggiora, ma il termometro sale

Dalla serata di domenica avrà luogo un ulteriore peggioramento su tutto il Nord per effetto di un nuovo afflusso d’aria più fredda che provocherà un vero e proprio brusco ribaltone, atteso soprattutto all’inizio della nuova settimana. I termometri domenica aumenteranno ulteriormente e laddove si potrà godere di alcune ore in più di sole i valori massimi potranno raggiungere verso la soglia dei 20/22°C.

L’inverno all’improvviso: allerta neve in Toscana, giovedì fiocchi in Emilia, le notizie del 24 marzo 2020

Chi pensava che l’inverno fosse ormai alle spalle, deve ricredersi. Da lunedì 23 marzo, venti molto freddi in arrivo direttamente dalla Russia hanno esteso la loro influenza praticamente a tutto il Paese. Secondo le previsioni degli esperti del sito IlMeteo.it, occorre attendersi “un aumento dell’instabilità sulle regioni centrali e su gran parte del mezzogiorno con il ritorno della pioggia e di nevicate sui rilievi appenninici, a tratti localmente fino a quote collinari sui versanti adriatici”. Inoltre nel rovesci a sfondo temporalesco potranno colpire la Calabria e la Sicilia.

Le zone più preoccupanti

Un codice giallo dalle 18 alla mezzanotte di oggi, martedì 24 marzo, per la possibilità di deboli nevicate a quote collinari sull’Alto Mugello e sull’Appennino aretino (Valtiberina e Romagna Toscana), è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale a titolo prudenziale in relazione alla situazione di emergenza in atto. In serata i fenomeni potrebbero estendersi, ma con intensità ancora minore, al Mugello e sui rilievi tosco-emiliani. Possibili gelate nelle vallate riparate dal vento, in particolare Casentino, Valdarno superiore, Valdichiana, Valtiberina, aree del Fiora e dell’Ombrone Grossetano, bacino del Serchio, Lunigiana. Riprenderà inoltre a soffiare con forza il vento di grecale: il codice giallo, per tutta la Toscana, sarà in vigore dalle 10 alle 20.

Oggi un peggioramento

Va un po’ meglio al Nord, dove si intravede un po’ di sole invece al Nord, ma sotto schiaffo del vento e del freddo. Non cambia nemmeno oggi, martedì 24, quando si registrerà “un ulteriore peggioramento con possibili spruzzate di neve fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise e su quelle settentrionali della Puglia. Il tutto sarà accompagnato da fortissimi venti dai quadranti settentrionali che andranno a esaltare ulteriormente la sensazione di freddo. Altri piovaschi potranno inoltre bagnare i settori ionici siciliani e calabresi”.

Mercoledì aria fredda

Netto peggioramento mercoledì 25 marzo “quando l’afflusso di aria fredda andrà ad alimentare un vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa”. Dunque forti temporali, nubifragi e nevicate fino a bassa quota in Campania e sulla Basilicata. Tra il tardo pomeriggio e la sera il quadro meteorologico andrà peggiorando anche sulle regioni adriatiche, con nevicate oltre i 200-300 metri di quota.

Giovedì il giorno peggiore

La giornata peggiore sarà giovedì 26 marzo, con una “una vera e propria fase di maltempo accompagnata da una sorta di ciclone nevoso colpirà molte regioni del Paese, con possibili nevicate fin sulle pianure di Emilia Romagna, alto Veneto e Lombardia centro orientale. Altrove avremo forti precipitazioni a tratti a carattere temporalesco, in particolare su Calabria e Sicilia”.