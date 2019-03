Nel weekend riecco la primavera: fino a 20 gradi sul Centro-Nord

Un inizio di primavera travagliato, quello che si sta vivendo dal punto di vista meteorologico. Fino a domani, giovedì 28 marzo, ancora precipitazioni in varie zone d’Italia, soprattutto al Sud, ma da venerdì 29 arriva un fronte di alta pressione che riporta il sole e temperature in graduale aumento. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, il cambiamento sarà progressivo e inizierà a manifestarsi sul Centro-Nord.

In aumento anche le minime

“Ma sarà soprattutto nel corso del fine settimana quando, un vorace anticiclone, riuscirà a conquistare in modo deciso tutta la penisola”, scrivono i meteorologi. La previsione è che un aumento nelle ore diurne tra i 3 e i 4 gradi. Le massime infatti, dovrebbero rimanere in gran parte intorno ai 20 gradi. “Inoltre, nonostante si registrerà un aumento anche nei valori minimi, continuerà a fare freschino di notte e nelle ore prossime all’alba specie sulle regioni settentrionali e nelle aree interne del Centro come in Toscana in Umbria”.