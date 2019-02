Torna il maltempo: piogge e vento nel weekend a partire dal Nord-Ovest

L’anticipo di primavera ha fatto risalire le temperature e fino a domani, giovedì 28 febbraio, sole e clima mite rimarranno su quasi tutta Italia. Fanno eccezione le regioni del Sud, soprattutto Calabria e Sicilia. Ma con l’avvicinarsi del weekend e l’arrivo del mese di marzo la situazione è destinata a cambiare. Un fronte depressionario, infatti, inizierà a manifestarsi al Nord-Est in modo rapido mentre saranno più persistenti le precipitazioni con piogge e vento sul Nord-Ovest, in particolare Piemonte e Lombardia occidentale.

Arriverà anche al Sud

Inoltre, secondo il sito IlMeteo.it, il maltempo si estenderà a Liguria e Toscana. Scendono anche le temperature. “In questa fase non sono da escludere anche deboli nevicate sull’Arco Alpino, specie sui settori di confine di Valle d’Aosta e Piemonte oltre gli 800-1000 metri di quota”, aggiungono i meteorologi. “Col passare delle ore e, per tutta la notte, entreremo nella fase clou del peggioramento che si farà via via più intenso in particolare sulle Regioni del Centro Sud. Ci aspettiamo infatti piogge intense con la possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco tra Marche, Abruzzo, basso Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia”.