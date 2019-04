Ancora maltempo: domani piove e domenica doccia fredda su Nord e Centro

Ancora maltempo sul prossimo weekend. Secondo le previsioni di 3bmeteo.it, infatti, domani, venerdì 26 arriva una saccatura dall’Atlantico settentrionale. Tra la notte e le prime luci dell’alba, la perturbazione raggiungerà il Nord-Ovest con precipitazioni più diffuse e consistenti sulla Liguria e sulla fascia alpina e prealpina. Entro metà mattinata il tempo tornerà a peggiorare dapprima su Sardegna e Toscana, poi sull’alto Lazio e sull’Umbria, con piogge di debole o moderata entità.

In estensione al Centro-Sud

“Tra il pomeriggio e le ore serali”, proseguono le previsioni meteo, “l’ingresso di un nucleo freddo in quota favorirà la formazione di nuovi rovesci temporaleschi al Nord – specie tra Alpi, Prealpi e alte pianure, con quota neve in rapido calo fino ai 1400-1700 metri – e acquazzoni a macchia di leopardo sull’Appennino centro-settentrionale, in sconfinamento fino alle coste di Marche e Abruzzo. In serata le nubi tenderanno ad estendersi anche alle restanti regioni del Centro-Sud, apportando tuttavia solo sporadiche precipitazioni, relegate essenzialmente a qualche occasionale pioviggine o piovasco sul Molise e sui versanti tirrenici di Basilicata, Campania e Calabria”.

Sabato breve tregua

Sabato 28 aprile andrà meglio con un miglioramento su gran parte della Penisola, salvo residui rovesci sul Triveneto. “Entro fine giornata, tuttavia, una goccia fredda si addosserà all’arco alpino, per poi isolarsi nelle 24 ore successive sui mari italiani”, prevede ancora 3bmeteo.it, “ne conseguirebbero nuovi rovesci temporaleschi nel corso della notte su Alpi e Prealpi e reiterate condizioni di spiccata instabilità nella giornata di domenica, più marcate, diffuse e persistenti ancora una volta sulle regioni centro-settentrionali, in particolare a ridosso dell’arco alpino (dove la neve potrebbe cadere anche al di sotto dei 1500 m) e sull’entroterra appenninico”.