Simon&TheStars settimanale: Gemelli Venere ti aspetta, Leone si sente una voce nuova

Questa settimana torna l’oroscopo dell’amore che va dal 23 al 29 marzo. La scorsa settimana l’ho saltato, perché non me la sono sentita di proseguire come se niente fosse. Oggi provo a tornare con un oroscopo un po’ diverso, che tenga conto del momento che stiamo attraversando e soprattutto di come lo stiamo affrontando. E mi raccomando, non dimenticate: #celafarai #celafaremo.

Come sempre, l’estratto che trovate sotto è di Simon & the Stars e la versione completa si trova sul sito dell’astroblogger. Senza dimenticare il libro con le previsioni astrologiche per tutto il 2020. Si può acquistare anche la copia autografata.

Ariete

Chi ha vissuto un momento di défaillance in amore, può sanare una vecchia ferita. Quando si pensa “in micro”, quando ci si guarda dentro come in questo periodo, ci si rende conto di quanto contino i piccoli gesti e di quanto preziosi siano gli affetti che abbiamo accanto. E se proprio non c’è nulla che possa far tornare in vita un sentimento, ora sarà più facile guardare avanti. Anche con un accordo di separazione, se da tempo è rimasto in stand-by. Il Sole splende nel tuo segno, benvenuta primavera. L’Ariete torna a fare l’Ariete, a prendere di petto la vita senza subirla!

Toro

Questo resta quindi l’anno delle grandi rivoluzioni per il Toro, e nella maggior parte dei casi se ne parlerà dopo metà aprile. Un periodo nel quale potrebbero crearsi dei bivi, dove da una parte c’è la strada ben conosciuta dei progetti che hai portato avanti finora, e dall’altra potrebbe esserci un piccolo salto nel vuoto. Magari persino un cambio di città, di azienda, di referenti. L’importante è arrivarci preparati, sapendo esattamente a quali certezze sei pronto a rinunciare, e cosa ti aspetti da un cambiamento radicale. Una cosa te la dico io: molte rivoluzioni hanno infatti il pregio di rimettere in moto l’entusiasmo. Di farti (ri)appassionare a ciò che fai, dandoti un nuovo orizzonte di crescita e miglioramento. Perché molti in questo momento si sentono come giocatori di roulette che puntano contemporaneamente sul rosso e sul nero: non si vince, non si perde.

Gemelli

L’amore è appeso, ci sono altre priorità di vita pratica – anche legate al partner – che vanno affrontate prima di ritrovare un po’ di romanticismo. Ma ci pensi che ad aprile Venere arriverà nel segno e ci resterà per quattro mesi? Quello sì che sarà un tripudio per le emozioni. Questo vale per le coppie e i loro progetti, ma ancor più per i single. Intanto questa settimana non sottovalutiamo la “vicinanza” (seppur virtuale) di una persona amica che potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Chissà poi che non sia il ritorno di una vecchia fiamma. Sempre in campo di amicizie, metti da parte i “torti” e chiama: è sempre possibile ritrovarsi dopo una discussione. Sta per arrivare il tuo momento, Gemelli!

Cancro

L’amore risente di questo momento di grandi riflessioni sul lavoro. A “pagarne le spese”, per così dire, potrebbe essere il partner che, oltre a starti vicino e a darti consigli, non può fare molto di più. A meno che non si pensi ad un progetto professionale da sviluppare insieme. Non sarebbe poi così insolito nel cielo che stai attraversando, e chissà che non sia proprio quella “soluzione” che vai ricercando da tempo. Se c’è una persona che ti interessa e dalla quale questo periodo ti ha diviso, non mollare la presa. A meno che, naturalmente, non sia stata proprio questa divisione forzata a stimolare ripensamenti o a cambiare le tue priorità. Capirai meglio da che parte sta il cuore nelle prossime settimane.

Leone

Può sembrare pura teoria, me ne rendo conto, ma il tuo cielo del 2020 ha esattamente questo scopo: riportarti su quel sentiero di passione, rivedendo certe scelte che evidentemente ti hanno portato fuori dalla carreggiata. L’ho scritto nel mio libro, oltre sei mesi fa, pensando certo ad un clima di riflessioni. Ma mai e poi mai mi sarei immaginato che l’arrivo di Saturno in opposizione si facesse sentire con uno “stop” del genere e con un clima di “riflessioni forzate”, chiamiamole così. Ma è proprio da questo silenzio che puoi sentire, per così dire, una voce nuova. Che puoi ritrovare quella spinta vitale (fatta di curiosità, voglia di evasione) necessaria a ritrovare entusiasmo nelle cose che fai.

Vergine

È il momento di varare strategie (Mercurio è ancora in opposizione) ma anche di capire se alfine collaborazione possano andare avanti (con le opportune revisioni) oppure no. Lo stesso vale in amore: Venere e Marte a favore stimolano un desiderio di leggerezza e benessere. Le relazioni solide ne escono ulteriormente rafforzate. Ma proprio per questo chi vive una storia incerta o zoppicante in questo periodo potrebbe chiedersi: «sono felice? può cambiare qualcosa nella relazione? o sto cercando altro?». Speciale il weekend per ritrovare un po’ di intesa e ottimismo. E qualche “passione” (a distanza) speciale per i single. Perché in fondo, da tutto questo, se ne è uscirà nuovi e più forti di prima. E tu lo sai…

Bilancia

Per qualcuno si parla di “inquadrare” meglio un rapporto d’amore. Di capire se certe distanze possono essere colmate, se si può tornare a guardare dalla stessa parte. Fa “male” pensare ad una persona lontana, ad un ex o ad una separazione. Del resto, anche il lavoro può dividere, e in certi casi qualcuno pensa ad una una battaglia (legale?) per sancire i propri diritti. L’unica cosa a frenare è l’instabilità del periodo, per cui – specie se si parla di lavoro – è importante capire se vale la pena tirare la corda nelle “contrattazioni”. O se, al contrario, è meglio mediare. Stai rinascendo in una vita migliore, ma dai tempo al tempo.

Scorpione

Cerchiamo di mantenere un po’ di self-control e di non rivangare il passato, di non vivere di recriminazioni. Il prossimo weekend sarà un po’ complicato per le coppie più insofferenti, per quelle che trascinano una crisi da diverso tempo. Nessuno sguardo al passato anche per i single: gli ex lasciamoli nel calderone dei ricordi. L’amore deve ritrovare la sua strada, una strada che prima di incrociare un nuovo “altro”, deve ritrovarsi interiormente. Dentro se stessi. Capendo che l’unione tra due individui passa per l’accettazione dell’altro, così com’è.

Sagittario

Il focus è tenere vive le emozioni, costi quel che costi. Sentirsi pienamente pervasi dall’amore, dopo un periodo in cui le cose si sono trascinate più per inerzia. Perché con questo nuovo cielo, con la tua felicità non si scende più a patti! Un messaggio o una conferma di interesse risvegliano i cuori solitari. Per il momento un progetto legato alla casa deve essere “posticipato”. Cosa che invece non riguarda chi vuole mettere in cantiere un figlio: perché aspettare? Con questo cielo, dai spazio ai tuoi sogni.

Capricorno

Nulla e nessuno può scalfire la solidità di un Capricorno. Che tutto d’un pezzo continua a guardarsi attorno, a osservare il mondo con estrema razionalità per capire quale sarà la mossa successiva. La strategia è chiara: dare maggiore stabilità alla propria vita. Ancor più con la Luna Nuova di questa settimana che tocca l’area del “radicamento”. E in un momento di vita così instabile, questa diventa ancor più un’esigenza da soddisfare. È per questo che vorrei allargare il campo delle previsioni e arrivare al mese prossimo. Perché il cielo di aprile, a dispetto del momento di paralisi che stiamo vivendo, potrebbe regalarti una preziosa occasione per rilanciarti, o la soluzione ad una questione che in questo momento ti attanaglia.

Acquario

E’ il momento ideale per rimettere insieme i pezzi, per capire cosa realmente conta, cosa ti porta nella direzione dei tuoi desideri. Anzi, ancor prima: qual è la direzione dei tuoi desideri, perché di recente non è stata ben chiara. Saturno ti chiede di essere asciutto, di rimuovere il superfluo a partire dai tuoi affari di lavoro. Aprile sarà importantissimo per questo, ma intanto hai modo di “parlare” – ad esempio – ai tuoi referenti di tutto ciò che a te realmente interessa. Ci sono accordi che vanno revisionati, ufficializzati o cambiati. Osserva tutte le comunicazioni che riceverai a inizio settimana. Può trattarsi di un nuovo contatto professionale…

Pesci

A proposito di cambiamenti, c’è un altro aspetto interessante nel tuo cielo, ed è il nuovo aspetto di Saturno. È un piccolo seme, che maturerà ancor più nei prossimi mesi, ma che può rivelarsi di grandissima importanza. E’ come se Saturno cominciasse a porre le basi di una tua nuova, possibile identità professionale. In questo momento è qualcosa di totalmente “embrionale”, preparatorio, ma dentro i semi “buoni” c’è il potere di generare universo. Può trattarsi di una “evoluzione” di ciò che hai costruito finora, oppure di un sogno che ti porterà ad abbracciare un ruolo diverso. Finora magari l’hai solo immaginato. D’ora in poi, grazie a questo “nuovo” Saturno, comincerà a maturare dentro di te, a lavorare nel concreto. Ascoltati! Presto capirai di cosa parlo…