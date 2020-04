Paolo Fox di aprile: Bilancia Marte e Venere ti aiutano, Scorpione tanta forza, usala bene

È un periodo difficile per tutta la penisola e non solo. Ci troviamo ad affrontare momenti particolari che erano difficilmente preventivabili fino a pochissimo tempo fa. Proprio per questo la speranza di un futuro roseo è quella che tutti noi coviamo… Chi meglio di Paolo Fox può cercare di “illuminarci” riguardo quello che dicono le stelle?

Vediamo le sue previsioni segno per segno, consultando il suo Oroscopo 2020 (Cairo editore)…

Ariete

Aprile porterà buone notizie, qualche affermazione, nulla che possa far gridare al miracolo ma rispetto all’insicurezza degli inizi dell’anno c’è qualcosa in più. Non sarà un mese ambiguo a livello sentimentale, anzi è molto chiaro, con Venere, Marte e Saturno che sono disposti in maniera interessante e dolce rispetto al vostro segno. Nella vita avrete notato che sempre tra marzo e maggio si muove qualcosa. Perché dovrebbe essere diverso quest’anno?

Toro

Continua l’ondata di forza che quest’anno vi riguarda. C’è solo una categoria di nativi del segno che ha tirato il freno a mano (più o meno forzatamente) e sono quelli che hanno il timore di osare e migliorarsi. È tempo di legalizzare una proposta d’amore, che sia anche per il futuro. Venere protegge l’amore, anche quello a distanza. È un ottimo cielo per superare numerosi problemi, trovare le giuste cure e prendersi tempo per riflettere…

Gemelli

Aprile contiene diversi elementi di forza, persino un pizzico di fortuna considerando che Saturno sarà attivo assieme a Venere per alcune settimane. Chi ha qualche soldo da investire può farlo anche se non sembra il momento adatto. Si respira un’aria diversa rispetto alla primavera scorsa e non è soltanto per le questioni di sicurezza sanitaria nazionale: c’è aria di rivincita se avete subito un’ingiustizia negli ultimi mesi. Fisicamente state molto meglio…

Cancro

Marte finisce la sua fastidiosa opposizione, Saturno da qui all’estate offre l’occasione di fare scelte importanti anche per il futuro liberandovi, solo per poco, dalla sua opposizione. Un periodo piuttosto convulso che potrebbe far relegare l’amore al secondo piano. Ogni tanto questa situazione potrebbe provocare momenti di agitazione come dimostra la giornata di domenica 12. Ottima opportunità di recuperare le energie spese nei mesi precedenti…

Leone

“O con me o contro di me”! È questo il motto dei nati sotto il segno del Leone per questo aprile. Non è facile convivere con l’assenza di pazienza ma dovete contare almeno fino a 10 prima di prendere una decisione. Le stelle dell’amore premiano anche perché avremo Venere in transito positivo per qualche mese. Avere Marte e Saturno in opposizione potrebbe provocare qualche lieve fastidio, tensione nervosa ma avete una buona occasione per curarvi…

Vergine

È un momento di forza per il segno zodiacale della Vergine, quando ci sono grandi stelle bisogna sfruttarle! E qui ci riferiamo a coloro che sono vittime di troppa malinconia. I sentimenti infatti saranno un po’ sotto torchio solo nei primi dieci giorni del mese, poi le cose vanno meglio da sabato 11. È un periodo buono per spartizioni, ruoli, eredità, temi economici in famiglia. Avere tanti pianeti favorevoli vuol dire avere un grosso miglioramento psicofisico…

Bilancia

Marte è di nuovo in aspetto valido e si incontra con lo splendido di Venere. Già attorno al 16 potrebbe arrivare una bella proposta, è una fase più reattiva rispetto ai primi mesi dell’anno. Sul piano sentimentale aprile risponde bene, inoltre inizia un transito molto importante di Venere che durerà per diversi mesi e darà una spinta e vi sarà sentire super positivi. Il 23 e il 24 saranno delle giornate da cerchiare perché potrebbe accadere qualcosa di bello…

Scorpione

Pare che certe situazioni siano arrivate al limite, chi non può cambiarle dovrà stare al gioco. È molto difficile restare calmi con Marte dissonante ma dovete farlo, nonostante il vostro temperamento così forte. Venere non è più in opposizione e questo potrebbe essere un toccasana per l’amore ma bisogna ricordare che in questi giorni non è facile mantenere la calma sul lavoro. Avrete tanta forza, dovrete incanalarla nella giusta direzione…

Sagittario

È un periodo valido per il lavoro e probabilmente anche molto creativo, a seconda della propria età e capacità di base. Se la situazione lavorativa è interessante e vivace, dal punto di vista amoroso si nota un disagio. Ovviamente ognuno convive con la sua storia e il suo passato. E’ un momento importante per il lavoro e siete chiamati a fare qualche sforzo extra. Occhio a dei piccoli fastidi che possono nascere in famiglia e compromettere la serenità…

Capricorno

È un tempo di risveglio professionale, creativo che non ha eguali. Ponetevi obiettivi secondo le vostre possibilità e capacità e sfruttate anche le giornate interessanti del 13, 14, 23 e 24. Se l’amore chiama bisogna rispondere, in particolare chi è rimasto solo da troppo tempo non dovrà trincerarsi dietro molte scuse; l’unico modo per non incontrare la passione è quello di chiudersi in se stessi. È un cielo pieno di vitalità quello che vi attende…

Acquario

Il vostro segno è quello della libertà che quest’anno, come già anticipato, bisogna riconquistare a tutti i costi. A livello pratico questo cielo può anche comportare la chiusura di progetti e programmi che non funzionano. Chi è solo da anni non cerca l’amore per la vita ma una tenere e fugace compagnia. È tempo per i single di nuove passioni e nuove esperienze. Sarà un mese pieno di cose da fare, da programmare con molta attenzione…

Pesci

I progetti che si sviluppano in questi tre mesi possono dare spazio a grandi novità creative, crescite in positivo anche se in passato avete trovato qualcuno che cercava di fermarvi. Questa primavera mette in discussione solo i rapporti in crisi da tempo. Comunque anche in questa fase tormentata e complicata siete sempre voi che potete dire l’ultima parola. La riscoperta della vostra emotività, anche del vostro lato più avventuroso, vi farà bene…