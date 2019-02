Carnevale 2019, giovedì si parte: il calendario completo di vacanze ed eventi

Quando è Carnevale 2019? E la data del martedì grasso? Ecco tutte le risposte, vacanze scolastiche comprese per organizzarsi, partecipare a manifestazioni e sfilate o prendersi una pausa fuori casa. Partiamo dalle date: giovedì grasso è il prossimo, 28 febbraio; la domenica di Carnevale cade il 3 marzo; martedì grasso il 5 marzo; mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, 6 marzo.

Come calcolarlo

La data del Carnevale cambia ogni anno, a seconda di quando è Pasqua. Quest’ultima festività si celebra sempre in una domenica tra il 22 marzo e il 25 aprile. Ovvero, nella domenica successiva al plenilunio dopo l’equinozio di primavera (quest’anno Pasqua è il 21 aprile). Per sapere quando è la data di Carnevale, bisogna prendere la data di Pasqua e sottrarre 6 settimane: le prime cinque sono di Quaresima (40 giorni), la sesta è Carnevale.

Tutti i ponti 2019

Alcune scuole d’Italia – non tutte – chiudono per le vacanze di Carnevale. In particolare, il giorno di Martedì grasso. Qualcuno avrà pure la fortuna di fare ponte lunedì. Ecco quali sono le scuole che chiuderanno per le vacanze di Carnevale, secondo la Flc-Cgil:

Abruzzo: lunedì 4 e martedì 5 marzo;

Basilicata: da lunedì 4 a mercoledì 6 marzo;

Campania: lunedì 4 e martedì 5 marzo;

Friuli Venezia Giulia: da lunedì 4 a mercoledì 6 marzo;

Lombardia: 4-5 marzo. 8-9 marzo (Carnevale Ambrosiano);

Piemonte: da sabato 2 a mercoledì 6 marzo;

Sardegna: martedì 5 marzo;

Valle d’Aosta: da lunedì 4 a mercoledì 6 marzo;

Veneto: da lunedì 4 a mercoledì 6 marzo;

Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige): da lunedì 4 a sabato 9 marzo;

Provincia Autonoma di Trento (Trentino): lunedì 4 e martedì 5 marzo.;

Gli eventi principali

Da Venezia, a Viareggio, da Fano a Ivrea. Ecco le date degli principali eventi per il Carnevale 2019.

Carnevale di Venezia : eventi e sfilate 16 febbraio – 5 marzo;

Carnevale di Viareggio: eventi sabato 9 febbraio, domenica 17 febbraio, sabato 23 febbraio, domenica 3 marzo e martedì 5 marzo;

Carnevale di Cento: 10-17-24 febbraio; 3-10 marzo;

Carnevale di Putignano: 17, 24 febbraio; 3, 5 marzo;

Storico Carnevale di Ivrea: eventi 6 gennaio; 17, 24, 28 febbraio; 2-6 marzo;

Carnevale di Fano: sfilate 17, 24 febbraio e 3 marzo;

Carnevale Ambrosiano di Milano: 9 marzo 2019;

Carnevale storico di Offida: eventi giovedì 17 gennaio, domenica 17 febbraio, sabato 23 febbraio, domenica 24 febbraio, giovedì 28 febbraio, venerdì 1 marzo, sabato 2 marzo, domenica 3 marzo, lunedì 4 marzo, martedì 5 marzo;