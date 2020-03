Coronavirus: nuovo modulo da compilare (download)

Si cambia ancora! C’è un nuovo il modulo per l’autocertificazione dei cittadini che intendono fare spostamenti. Lo prevede una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, alla luce del nuovo decreto del presidente del Consiglio pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e contenente ulteriori misure contro la diffusione del Coronavirus.

Il Viminale cambia il modulo per l’autocertificazione inserendo le modifiche introdotte con l’ultimo Dpcm che ha vietato anche gli spostamenti per il rientro al proprio domicilio.

Nel nuovo modulo il dichiarante deve indicare oltre alla residenza anche il domicilio. Nella prima parte, tra i provvedimenti di cui deve dichiarare di essere a conoscenza, ci sono anche il Dpcm del 22 marzo e l’ordinanza del ministero della salute del 20 marzo “concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone” nel territorio nazionale.

Nel nuovo modulo occorre inoltreindicare da dove lo spostamento è cominciato e la destinazione. Per quanto riguarda i motivi, restano le “comprovate esigenze lavorative”, i “motivi di salute” e la “situazione di necessità”, mentre la voce “assoluta urgenza” sostituisce quella del “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, in quanto viene recepito il dpcm del 22 marzo che vieta i trasferimenti da un Comune all’altro.

Infine rimane la “situazione di necessità” per spostamenti all’interno dello stesso comune, come già previsto dai Dpcm dell’8 e del 9 marzo.

Lo potete scaricare dal link che trovate qui sotto.

https://www.ansa.it/documents/1584992341895_Nuova_autocertificazione.pdf

Attenzione! C’è un nuovo modulo da scaricare sul sito del ministero degli Interni per sposatrsi per motivi giustificati. Il modulo è identico al precedente, ma con una asggiunta.

Si dichiara di non essere in quarantena. Si tratta di un’autocertificazione, come nei casi precedenti.

Qui trovate il nuovo modulo: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf

Per chi avesse necessità di spostarsi, è disponibile il nuovo modello di autocertificazione da portare con sé e da esibire ai controlli disposti sul territorio. Il modulo segue e sostituisce quello precedente: il primo era stato diffuso quanto la zona rossa riguardava la Lombardia e 14 province; quello nuovo, scaricabile sotto, invece, è da utilizzare ora, che tutta Italia è stata dichiarata zona protetta.