Ginnastica e yoga: in 10 video gli esercizi da fare a casa anche per chi non è allenato

In questo momento particolare, considerata la chiusura di palestre, centri fitness e strutture sportive, ma anche per mantenersi in forma in questo periodo di mobilità ridotta, il corso di laurea in scienze motorie e il Laboratorio di attività motoria adattata (Lama) dell’Università di Pavia vogliono dare il loro contributo per facilitare la possibilità di allenarsi anche al proprio domicilio.

Da soli o in coppia

Per questo motivo, è stata creata una playlist pubblica di video tutorial su YouTube che può essere utilizzata per rimanere attivi e non trascurare la propria forma fisica: si va da quelli più semplici ai livelli avanzati, da soli o in coppia, per i sedentari e per il defatigamento finale.