Sardegna al voto fino alle 22, in serata solo exit poll

Arriva un nuovo test elettorale importante, dopo l’Abruzzo. Per le elezioni regionali in Sardegna le urne sono aperte dalle 7 alle 22 di oggi, domenica 24 febbraio.

Lo spoglio dei voti ci sarà soltanto lunedì, ma i primi exit poll si conosceranno subito dopo la chiusura dei seggi. Rai3 ha annunciato uno speciale per stasera dalle 22 alle 23 in cui verranno prese in esame le prime tendenze. Anche altre tv hanno annunciato iniziative analoghe.

Salvini e Berlusconi alla campagna elettorale

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ancora protagonisti ieri, nella giornata conclusiva di campagna elettorale sarda.

Il ministro dell’Interno ha ribadito che la scelta è tra la Lega e la sinistra, mentre il leader di Forza Italia ha ricordato che il voto al suo partito è l’unico in grado di cacciare i Cinque Stelle dal governo, “più pericolosi dei comunisti”.

Zedda: “Cambiare è possibile”

Invece il candidato del centro-sinistra, Massimo Zedda, crede che “cambiare sia difficile, ma possibile”, il Cavaliere e il Ministro dell’Interno, da Cagliari, tornano a infiammare l’eterno duello interno al centro-destra che, a seconda dell’esito del voto sardo, avrà una rilevanza sul piano nazionale. Un test regionale che, come già accaduto in Abruzzo, fornirà un dato anche sui rapporti di forza all’interno della maggioranza giallo-verde, in perenne tensione sul dossier Tav.

Di Maio a Cagliari per chiudere la campagna (e polemizza con Salvini)

Non a caso, anche Luigi Di Maio (nella foto qui sopra), è a Cagliari per chiudere la campagna del Movimento. Ma lo fa un po’ defilato: invece della piazza, il vicepremier e capo politico dei Cinque Stelle incontra simpatizzanti ed elettori in un salone stipato come un uovo del T Hotel, lo stesso albergo che ieri ha ospitato la conferenza stampa dei tre leader del centrodestra.

Ma non perde l’occasione per polemizzare con il suo alleato-antagonista Matteo Salvini il quale aveva garantito sul voto nei seggi e di chiudere la vertenza con gli allevatori in 48 ore. “Lo dico da ministro. Anche io sto con i pastori, ma non dico che si trova una soluzione e un’intesa in 24 ore”.

Berlusconi con Formigoni

Silvio Berlusconi, durante una passeggiata al Poetto, ribadisce che il “centrodestra è l’alleanza naturale”, difende Roberto Formigoni definendolo “il migliore governatore in assoluti di tutti”. Quindi torna a duellare con il leader della Lega, sempre sul tema della Tav.

Al seggio una sola scheda di colore verde: le notizie del 22 febbraio

Presso il seggio viene consegnata ad ogni elettore una sola scheda di colore verde con la classica matita copiativa.

Come si vota? Per le elezioni in Sardegna la legge regionale prevede il voto disgiunto, per cui è possibile votare in diversi modi.

Il grande successo dei 5 Stelle alle politiche

Rischia molto il Movimento 5 Stelle, che aveva ottenuto alle politiche dle 4 marzo scorso un risultato boom con oltre il 42 % dei voti sia al Senato che alla Camera e che candida Francesco Desogus, dopo non poche peripezie.

In agosto, infatti, il M5s attraverso il voto online aveva ufficializzato il proprio candidato: era Mario Puddu, ex sindaco di Assemini.

Ma poi Puddu è stato condannato a un anno per abuso d’ufficio, e ha ritirato la sua candidatura. Con una nuova votazione online i 5 Stelle hanno quindi designato Francesco Desogus.

Il candidato del centro-destra

Il centro-destra – sostenuto da tutti i leader nazionali che sono venuti in Sardegna – è rappresentato da Christian Solinas, Segretario del Partito Sardo d’Azione e senatore eletto con la Lega. Quando ha accettato la candidatura ha detto: “Questo passaggio è il segno tangibile che la nostra era un’alleanza culturale, naturale fondata su valori e visioni comuni”, ma la sua collocazione ha stupito non poco i tradizionali elettori del Partito d’Azione. I sondaggi lo danno, comunque, favorito.

Il sindaco di Cagliari per il centro-sinistra

Una buona candidatura è anche quella del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, chge prova a mantenere la guida della Regione, dopo la rinuncia al secondo mandato di Francesco Pigliaru.

Quella di Zedda è una candidatura che si basa su un sostegno più ampio, slegata dai partiti, che pesca a piene mani dal “civismo”. Non a caso Zedda ha accettato la candidatura anche dopo la lettera-invito firmata da più di 100 sindaci dell’isola.

Ultime ore di campagna elettorale, poi il voto che avrà un grande valore nazionale. Sullo sfondo le proteste, non ancora spente, sul latte.