Anticiclone di Natale: da domani giorni di sole, qualche nebbia solo al Nord

La fase di intenso maltempo delle ultime ore ormai sta terminando. Nei prossimi 7 giorni, “la grande protagonista sarà l’alta pressione” fa sapere il team de ‘IlMeteo.it’. A Natale e Santo Stefano “il bel tempo sarà prevalente con sole quasi ovunque. Da segnalare soltanto la formazione di qualche nebbia o foschia densa sulle coste friulane, sulla Pianura Padana e sulla Toscana e inoltre occasionali e temporanei annuvolamenti”.

Cambia a Capodanno

Tra venerdì 27 e sabato 28, inoltre, “l’innalzamento dell’anticiclone verso latitudini più settentrionali favorirà l’arrivo di aria più fredda dai Balcani”, dicono gli esperti. “Le immediate conseguenze si faranno sentire soprattutto sulle temperature, che caleranno nei valori notturni andando sotto zero al Nord e in quelli diurni che scenderanno sotto la media sulle Regioni adriatiche centro-meridionali e al Sud”. Per Capodanno, infine, “possibile nuova irruzione di aria fredda, questa volta dal Polo Nord”.