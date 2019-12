Ancora maltempo: allerta da Nord a Sud, 150 centimetri di acqua alta a Venezia

Non è ancora finita l’ondata di maltempo. Anche oggi, lunedì 23 dicembre, vista “la permanenza di una perturbazione atlantica sulla nostra penisola, benché in graduale allontanamento verso l’area balcanica” – fa sapere la Protezione civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse – persisteranno le “condizioni di tempo perturbato sul meridione, specie sui versanti tirrenici e un’intensa ventilazione su gran parte del territorio del nostro Paese, in particolare al sud e sui settori occidentali”.

L’ondata non si ferma

Peggiora la previsione di marea per stamane a Venezia, con una possibile punta di 150 centimetri di acqua alta. Lo comunica il Centro maree del Comune. L’onda – il movimento oscillatorio dell’Adriatico – “non presenta la usuale attenuazione” precisa l’avviso del centro di previsione. Nelle stazioni di rilevamento in mare la marea tocca già in questi momenti i 147 centimetri in città sta salendo, ed è intorno ai 115 centimetri.

Calabria e Sicilia sferzate

“L’avviso prevede dalle prime ore” di oggi “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, oltre al persistere di fenomeni temporaleschi sulla Calabria. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, sempre dalle prime ore di domani, venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti settentrionali sulla Liguria, oltre al persistere di venti di burrasca o burrasca forte, nord-occidentali, su Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia, con possibili forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Soprattutto il Nord-Est

Sulla base dei fenomeni è quindi stata valutata per oggiallerta arancione per rischio idrogeologico sull’area della Penisola Sorrentina, Monti di Sarno e Monti Picentini in Campania e per rischio idraulico sulla Pianura emiliana centrale in Emilia Romagna. Valutata, inoltre, allerta gialla sui restanti settori di Campania ed Emilia Romagna, su parte del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Toscana, sulle regioni Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria e su parte della Sicilia.