“Bio-on”: tre arresti di vertice a Bologna, false comunicazioni sociali

False comunicazioni sociali da parte della “Bio-on”, una società quotata e manipolazione del mercato: sono le accuse nei confronti dei vertici di una importante azienda bolognese quotata in Borsa e operante nel settore delle bioplastiche.

Tre le misure cautelari personali emesse dal Gip di Bologna che la Guardia di Finanza sta eseguendo nei confronti di altrettanti soggetti, figure di vertice dell’azienda. In corso anche il sequestro di beni per complessivi 150 milioni, pari al valore del profitto dei reati commessi.

I finanzieri del Comando provinciale di Bologna stanno eseguendo anche diverse perquisizioni in Emilia Romagna, Lombardia e Lazio.

Un’offensiva dagli Usa

Come racconta Repubblica Bologna è “datata 24 luglio l’inizio dell’estate di fuoco di Bio-on. Quel giorno il fondo americano di Gabriele Grego, Quintessential Capital Management, che già in passato aveva preso di mira e affondato altre società quotate, ha pubblicato un dossier con cui accusava l’azienda di essere “una nuova Parmalat”, un “castello di carte”, destinato “al collasso totale”, uno “schema concepito dal management per arricchirsi sulle spalle degli azionisti”.

La replica della Bio-on

Un affondo deciso, cui Bio-on e il suo fondatore Marco Astorri (nella foto in apertura) hanno replicato, presentando una denuncia ai carabinieri e difendendo l’operato della società, che ha chiuso il 2018 con ricavi per 51 milioni, quasi quintuplicati rispetto agli 11 milioni del 2017.

Bio-on era considerata una specie di stella del mercato Aim, il settore delle piccole e medie imprese della Borsa italiana. Nel suo dossier Quintessential però metteva in dubbio la sua reale capacità produttiva, che dichiara 100 dipendenti a Bologna e ha appena inaugurato una fabbrica a Castel San Pietro.