Temporali sul Triveneto e sul Centro, da mercoledì pioggia battente a Ovest

Un fronte freddo è in rapido transito sull’Italia, ma venti di maestrale più secchi che favoriranno schiarite a partire dal Nord-Ovest. Secondo le previsioni di MeteoLive.it, a continuare a essere bersagliato da maltempo con piogge e temporali, nella giornata di oggi, lunedì 23 settembre, saranno il Triveneto e le regioni centrali, sferzate da precipitazioni di matrice marittima.

Tregua solo domani

Domani, martedì 24 settembre, “il tempo sarà migliorato quasi ovunque e un cuneo anticiclonico garantirà una prevalenza di schiarite in un contesto termico gradevole”. Tuttavia già mercoledì “una nuova perturbazione si affaccerà da Ovest andando a determinare un peggioramento su Est Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e gran parte del centro, in primis la Toscana”.

A metà settimana

“Tra giovedì 26 e venerdì 27”, prosegue MeteoLive.it, “ancora tempo variabile ma con prevalenza di schiarite. Da valutare l’inserimento di un nuovo fronte da ovest durante il week-end, ma anche l’ingerenza di una massa d’aria molto più fredda in discesa dal nord Europa. Potrebbe interagire con le perturbazioni in arrivo dall’Atlantico, salire in cattedra e modificare l’assetto della circolazione in Europa, oppure avere scarsa influenza sul tempo e sfilare verso la Russia”.