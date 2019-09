Solfiti non dichiarati in etichetta: via dalla vendita un lotto delle olive farcite Coop

Solfiti non dichiarati in etichetta. Il rischio allergeni è il motivo per cui il ministero della Salute e Coop hanno disposto il richiamo delle olive farcite in olio di girasole a marchio. Il lotto è LJ 197 mentre il termine di conservazione è fissato al luglio 2021. Il ritiro, che riguarda il vasetto in vetro da 280 grammi, riguarda tutta la rete di vendita con l’eccezione di Liguria, Piemonte e gran parte della Lombardia.

Numero verde per informazioni

“Invitiamo i consumatori allergici ai solfiti che l’avessero acquistato a non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per rimborso”, scrive Coop sul suo sito. Ulteriori informazioni si possono ottenere chiamano il numero verde 800.80.55.80.