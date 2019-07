Simon&TheStars di luglio: Bilancia trova pace, Sagittario le cose vanno meglio

Come sempre, l’estratto che trovate sotto è di Simon & the Stars e la versione completa si trova sul sito dell’astroblogger. Ma soprattutto date un’occhiata alle previsioni astrologiche per tutto il 2019.

Ma esaminiamo, segno per segno, le previsioni del famoso astroblogger per il mese di luglio 2019.

Ariete

“Ottenere il massimo risultato col minimo sforzo”. È una legge dell’economia, cari amici Ariete, ma potreste anche utilizzarlo come mantra per questo periodo. Ci sono due aspetti, uno negativo e uno positivo da prendere in considerazione. Quello positivo è che state cercando in indirizzare i vostri affari affinché alcune dinamiche siano più “scorrevoli”. Quello negativo è che vorreste tutto e subito. I sentimenti però scendono di tono, la quadratura di Venere sta creando qualche “disturbo”…

Toro

Dall’inizio della primavera vivete un clima che fa dell’imprevedibilità il vostro modus operandi. Soprattutto negli affari e nel lavoro è ormai una costante. Gli scenari si ribaltano in continuazione e ci saranno vari momenti di ansia. Se la vostra vita affettiva ha subito uno scossone tra marzo e aprile è normale avere qualche piccolo “rigurgito”. Chi ha chiuso una storia non riesce a darsi pace, non deve perseverare in uno stato perenne di agitazione…

Gemelli

La Luna Nuova di questa settimana parla di concretezza nel lavoro, e di come sia importante chiudere alcuni progetti e programmare nuove iniziative in vista dell’autunno. Venere lascerà il vostro segno ma non per questo saranno meno efficaci i sentimenti. Certo è che in questo periodo bisogna pensare più al lavoro e ad aspetti pratici del quotidiano che non sempre creano le giuste armonie nella coppia. Se siete single e avete fatto una nuova conoscenza, non lasciatevi distrarre…

Cancro

Importante appuntamento quello del 2 con la Luna Nuova nel segno. È la Luna delle nuove partenze, dei nuovi progetti professionali che potreste aver concordato da qualche settimana. In amore non esistono invece test, ma solo scelte mature e coraggiose che possono portare le relazioni a un livello più alto. Dal 3 l’arrivo di Venere nel segno alimenta la voglia di fare sul serio. Splendide da questo punto di vista le giornate di metà settimana…

Leone

È tempo di arare i campi e seminare il vostro futuro professionale. È tempo di chiudere un cerchio e aprirne un altro. Molte saranno le decisioni importanti che prenderete nel corso del mese di luglio, alcune delle quali tra il 4 e il 5. Questa estate porterà l’amore. Messaggio rivolto soprattutto ai single che continuano a rosolarsi al sole e crogiolarsi nel desiderio di qualcuno accanto. Perché, come si suol dire “chi non ha nessuno è sempre uno che aspetta qualcuno…”

Vergine

Venere molla finalmente una fastidiosa quadratura e aiuta a ricreare un clima più armonioso nell’ambiente lavorativo. Anzi, nella vostra vita a 360 gradi! Buoni segnali dal cielo con Venere che torna finalmente in buon aspetto. Ultimamente il lavoro vi ha impegnato moltissimo, togliendo tempo ed energia al cuore, ma adesso la musica cambia! Se avete viaggi in programma, l’amore potrebbe celarsi proprio lì: possono essere una buonissima idea…

Bilancia

Siete alla ricerca del vostro spazio, del vostro posto sul mondo. E dal momento che questa ricerca non è ancora approdata ad una risposta definitiva non fate altro che cercare “lontano” a ciò che potrebbe riservarsi il futuro. La prima settimana del mese accentua qualche distanza nei sentimenti. Abbiamo visto come il lavoro in questo periodo sia in cima alle priorità sia come impegni che preoccupazioni. Chi ha iniziato una relazione da qualche mese, cerca continue conferme…

Scorpione

Ci sono cambi di scenario in vista, già da qualche settimana veramente. C’è un diffuso desiderio di cambiare aria e andare lontano che può essere declinato in vari modi e che adesso comincia ad entrare nel vivo. Da qualche giorno Marte comincia una quadratura che potrebbe sollecitare qualche discussione in più nella coppia. Tuttavia c’è una buona nuova: Venere torna a favore nel segno amico del Cancro e questo porta dell’amore inaspettato…

Sagittario

Date il benvenuto al segno di Marte che da questa settimana raggiunge Mercurio e concorre a ravvivare grinta ed entusiasmo nei vostri affari. Le cose iniziano a scorrere meglio con meno fatica. Da questa settimana Venere non più in opposizione aiuta finalmente a ritrovare un po’ di serenità di coppia. Litigate anche perché se qualcosa non vi sta bene alzate la voce e anche molto. Nella maggior parte dei casi però, non è crisi, ma semplice momento no…

Capricorno

Se in ballo c’è un contratto, una trattativa per il nuovo lavoro, questa è la settimana giusta per parlare con i vostri referenti. E soprattutto fare un passo avanti per la firma. Anche in famiglia o in coppia è difficile parlare di soldi, perché alcune scelte professionali potrebbero aver messo in allarme il partner. Siccome l’altro non sta nella vostra testa, cercate di tranquillizzarlo soprattutto se quello che avete in mente può sembrare un colpo di testa…

Acquario

Deve cambiare qualcosa nel vostro approccio al lavoro, questo ormai pare evidente. Tanta la fatica accumulata nelle scorse settimane, tante le lamentele divenute ormai una costante. A rendere incerto e faticosa il vostro cammino c’è anche la famiglia . La questione “riorganizzazione” non riguarda solo il lavoro ma anche genitori e figli. Non avete molto tempo da dedicare ai nuovi amori, ma se ci tenete molto il tempo vedrete di tirarlo fuori…

Pesci

Sale il ritmo del lavoro ed è importante tenere alta la concentrazione, soprattutto se state portando avanti più progetti in contemporanea. Permangono però alcune piccole divergenze col capo o un collega. La Dea dell’amore torna a risplendere in vostro favore sciogliendo una quadratura che a giugno era diventata un po’ pesante. Le soluzioni sono a portata di mano, ma molto dipende da ogni singola storia. Un tradimento fatto per ripicca però, non ha senso…